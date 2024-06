Adesso è UFFICIALE: Barella ha rinnovato con l’Inter

Il club meneghino ha dato nota del prolungamento di contratto del forte centrocampista sardo, legatosi alla formazione di Simone Inzaghi fino al 2029

Si attendeva soltanto l’ufficialità. E ora è arrivata anche quella. Nicolo Barella e l’Inter trascorreranno assieme le prossime cinque stagioni. Il forte centrocampista made in Italy ha infatti esteso la durata del suo ormai vecchio accordo – valido sino a poco tempo fa fino al 2026 – di ulteriori tre stagioni, legandosi così al club meneghino fino al 2029.

A renderlo noto è stata la stessa società di Viale della Liberazione, che ha dato nota del prolungamento di contratto dell’ex Cagliari tramite l’utilizzo dei propri canali ufficiali. “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029”.

Il classe ’97, atterrato a Milano nell’estate del 2019, finirà per percepire d’ora in poi 6,5 milioni di euro netti a stagione (più bonus) per i prossimi cinque anni. Confermata dunque l’anticipazione fornita da Interlive.it, fonte che il 29 maggio scorso aveva già svelato le reali intenzioni del club meneghino, ossia quella di chiudere per questo prolungamento di contratto ancor prima che incominciasse l’Europeo, competizione che prenderà il via tra soli tre giorni.

