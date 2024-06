Agente Inzaghi in sede Inter: si chiude per il rinnovo

Il rappresentante del tecnico piacentino è atteso a breve nel quartier generale nerazzurro proprio per ultimare il prolungamento di contratto del proprio assistito

È l’Inzaghi-day. L’agente dell’attuale condottiero dell’Inter, quale Tullio Tinti, è atteso a breve all’interno della sede nerazzurra, situata dalle parti di Viale della Liberazione. L’argomento di discussione, manco a dirlo, è il rinnovo di contratto del tecnico piacentino, ora come ora in possesso di un accordo che lo lega al club meneghino sino a giugno 2025.

L’ultimo incontro tra le due parti era andato in scena esattamente sei giorni fa. “Inzaghi? Fosse per me potrebbe restare all’Inter anche fino al 2037“. Così si era espresso il rappresentante dell’ex allenatore biancoceleste al termine di questo importante summit, a testimonianza dunque degli ottimi rapporti che vi sono tra la dirigenza interista e colui che cura gli interessi del così soprannominato Demone di Piacenza.

L’intenzione è quella di chiudere nella giornata di oggi per il prolungamento di contratto di Simone Inzaghi, tecnico che tenendo conto di quanto circolato fuori in questi ultimi mesi finirà per percepire 6,5-7 milioni di euro a stagione (bonus inclusi) grazie a un nuovo accordo valido fino a giugno 2027, volendo anche tramite l’opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Filtrano quindi ottime sensazioni al momento. La sensazione avvertita già nel finale di stagione era quella che l’allenatore piacentino e la squadra neo Campione d’Italia proseguissero assieme il proprio cammino. E così sarà. Uno scenario, questo, in verità già cavalcato da Nicolò Barella, calciatore di attuale proprietà del club meneghino che proprio nella giornata di ieri si è legato a questo stesso sodalizio fino al 2029, concordando praticamente lo stesso compenso economico che finirà per percepire ben presto Inzaghi, tecnico che ha già conquistato 6 trofei alla guida dell’Inter (3 Supercoppe Italiane, 2 Coppa Italia e 1 Scudetto) e che così facendo vedrà innalzarsi il proprio stipendio di almeno un milione di euro.