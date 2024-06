Contratto da 45 milioni lordi: l’Inter lo ‘ruba’ alla Juve

L’Inter sta monitorando Chiesa come possibile prossimo colpo a zero, ma c’è in ballo un altro affare da 45 milioni lordi

Federico Chiesa è un potenziale obiettivo dell’Inter, ma solo come colpo a zero nel 2025, ossia nel caso in cui non rinnovi con la Juventus e che non sia ceduto quest’estate a una delle tante squadre interessate. Cristiano Giuntoli sembra intenzionato a vendere per monetizzare, mentre Thiago Motta sembrerebbe orientato a dare un’altra chance all’attaccante esterno.

In ogni caso, presto ci sarà un incontro tra il procuratore del ragazzo e la dirigenza bianconera, dato che continuare così, con il contratto in scadenza fra un anno, non avrebbe alcun senso. Proprio in quest’ottica, l’interesse dell’Inter nei confronti di Chiesa appare come totalmente platonico.

Le possibilità che l’attaccante bianconero possa davvero trasferirsi nel 2025 a zero a Milano sono poche. Intanto, però, Marotta e Ausilio sembrano già pronti a organizzare i prossimi colpi low-cost, concentrandosi sui giocatori vicini alla scadenza. Come accaduto con Calhalanoglu, Onana, Thuram e poi con Taremi e Zielinski, muoversi con anticipo può dare grosse soddisfazioni.

Se l’interesse nei confronti di Chiesa appare limitato o comunque poco convinto, c’è un altro obiettivo che da tempo sembra aver conquistato l’attenzione del club nerazzurro. Un centrocampista, che potrebbe arrivare a zero nel 2025.

Si tratta di Khéphren Thuram. Il classe 2001 sta entrando nell’ultimo anno di contratto con il Nizza, e a quanto pare ha già informato i dirigenti del club francese che non prolungherà il suo contratto. Il Nizza, secondo quanto rivelato da L’Equipe, si aspetta 20-30 milioni di euro dalla sua cessione.

Un altro Thuram: investimento da 45 milioni lordi

In Francia stilano già una lunga lista di club interessati a Khéphren Thuram: si va dal Manchester United al Liverpool, dal Galatasaray alla Juventus, passando per Milan e Napoli. A oggi proprio la Juve sembra la società maggiormente intenzionata a spendere. Il centrocampista francese piace tantissimo a Giuntoli e potrebbe essere l’uomo giusto per dare forza, dinamicità e qualità tecnica alla mediana.

Anche l’Inter segue da tempo il ragazzo. E secondo alcune voci potrebbe essere pronta a investire 45 milioni di ingaggio (lordi) per rubarlo alla concorrenza. Il colpo, però, potrebbe farsi solo se a zero, quindi nel 2025. Secondo alcune voci, il club nerazzurro potrebbe aver già avuto un incontro faccia a faccia con il ragazzo. Un incontro in famiglia, con Khéphren e Marcus e loro padre Lilian a mediare.

Secondo questa narrazione l’Inter avrebbe proposto al centrocampista classe 2001 di rimanere al Nizza per un altro anno. Per convincerlo, il club sarebbe pronto a pagargli un bonus a fine stagione e a corrispondere ricche commissioni a Lilian (in qualità di agente). Si dice che le parti potrebbero aver trovato un accordo su queste condizioni.

Così Marotta lo soffia a Giuntoli

Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero avergli proposto un contratto da 4 o 4,5 milioni netti per cinque anni. Ed ecco come si arriva al totale di 40 o 45 milioni lordi (escluso l’eventuale bonus). Khéphren piace moltissimo alla dirigenza e allo staff tecnico. E non è escluso che Marcus ci possa mettere lo zampino.

Marcus Thuram si è innamorato dell’ambiente nerazzurro, si è integrato benissimo nel club ed è felice a Milano. Dunque potrebbe essere un ottimo sponsor. Anche papà Lilian sarebbe felicissimo di vedere i due ragazzi nella stessa squadra. Ma sul centrocampista c’è anche la Juve che proverà a offrire subito 20 milioni al Nizza. Per farlo servirà prima vendere.

Più della Juve fanno più paura le inglesi. Il Liverpool potrebbe non solo accontentare il Nizza ma anche corrispondere al centrocampista un ingaggio da top-player. Poi potrebbe farsi avanti anche il Manchester United. Entrambi i club sarebbero destinazioni gradite al 2001 nato a Reggio Emilia.