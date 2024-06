Annuncio esplosivo: è rottura totale, dalla Juve all’Inter

Annuncio esplosivo arrivato in queste ultime ore: il giocatore ha rotto con l’attuale club. E i nerazzurri potrebbero fare un pensiero.

Le idee in casa Inter sul calciomercato sono molto chiare, ma Marotta resta molto attento sulle possibile occasioni che potrebbero esserci durante le prossime settimane. Il presidente nerazzurro ha intenzione di provare a cogliere tutte le chance che darà la sessione anche se qualche volta si dovrà cambiare obiettivo.

E proprio in queste ultime ore c’è stato un annuncio che potrebbe variare i piani dell’Inter. Il giocatore ha ufficialmente rotto con il suo club e si è messo sul mercato. Non è da escludere che i nerazzuri decidano di ritornare con forza sul calciatore per accontentare anche mister Inzaghi. La concorrenza, però, è folta (c’è anche la Juventus ndr) e, quindi, toccherà a Marotta decidere se affondare il colpo a anticipare gli altri club oppure continuare per la sua strada.

Calciomercato Inter: che occasione, rompe con il club

Gli obiettivi di raggiungere in questo calciomercato sono molto chiari. Inzaghi ha chiesto un difensore centrale forte e un attaccante che può fare da seconda punta. In quest’ultimo ruolo il grande favorito resta Gudmundsson, ma le richieste del Genoa continuano ad essere molto alte e per questo motivo la trattativa stenta a decollare.

Una situazione che potrebbe portare Marotta a valutare anche altri profili e tra questi attenzione a Morata. Il giocatore ha ormai rotto con l’Atletico Madrid e Inzaghi lo aveva già chiesto la scorsa stagione. Ai tempi i Colchoneros non scesero dalla richiesta di 20 milioni di euro. Ora la trattativa potrebbe chiudersi anche per una cifra leggermente inferiore vista la volontà dello spagnolo. È un profilo che stuzzica la dirigenza nerazzurra, ma c’è un problema: l’età. A ottobre prossimo farà 32 anni.

Marotta, infatti, vorrebbe puntare su un giocatore più giovane per magari costruire su di lui l’Inter del futuro. Gudmundsson, quindi, resta il favorito. Ma attenzione alla possibilità Morata, che potrebbe rappresentare il colpo low cost per un attacco di assoluto livello in Italia e in Europa.

Mercato: sfida Inter-Juve per Morata?

L’entourage di Morata potrebbe nei prossimi giorni bussare alla porta dell’Inter per capire la fattibilità dell’operazione. Ma attenzione anche alla possibilità Juventus anche senza in panchina Massimiliano Allegri.

Non è da escludere, quindi, l’ennesimo Derby d’Italia per Morata. Già in passato entrambi i club hanno duellato per lo spagnolo senza poi arrivare alla fumata bianca. Vedremo nelle prossime settimane se l’esito sarà lo stesso oppure si riuscirà a riportare l’ex Real in Italia.