Colpo Inter in attacco: 30 milioni, Carboni decisivo

Il giovane fantasista argentino può essere la chiave per sbloccare un importante affare di mercato in casa nerazzurra, intanto una big di A piomba sul talentino di proprietà del club meneghino

Si è consumato nella passata estate il passaggio di Valentin Carboni dall’Inter al Monza in via temporanea. Il club brianzolo ha infatti accolto il giovane classe ’05 alla propria corte tramite la formula del prestito secco, concordato fino al prossimo 30 giugno.

Il giovane prodotto del vivaio nerazzurro è riuscito a rendersi, alla sua prima esperienza tra i grandi, protagonista di un’importante stagione, caratterizzata in questo caso da 32 presenze, 2 reti e 4 assist. Numeri, questi, che gli hanno permesso di mettersi in evidenza come uno dei migliori talenti attualmente in circolazione in Europa. L’intenzione dell’Inter è però quella di arrivare a fare cassa attraverso la cessione del giovane fantasista argentino, cercato già nel gennaio scorso da West Ham e Fiorentina.

Fu proprio la formazione toscana, non a caso, a presentare soli pochi mesi fa un’importante offerta da 20 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo di Valentin Carboni, pedina che i nerazzurri reputano tutt’altro che incedibile, ma pur sempre valutata sui 30 milioni di euro. Di fatto, potrebbe essere proprio il 19enne nato a Buenos Aires, impegnato ora in ritiro con la Nazionale del Ct Lionel Scaloni e finito ora sotto il tiro dell’Atalanta, a poter permettere al club meneghino di accogliere ben presto alla propria corte un profilo così tanto ambito come quello di Albert Gudmundsson.

L’Atalanta piomba su Valentin Carboni: può essere l’argentino a finanziare il colpo Gudmundsson

Facendo riferimento a quanto raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’ in queste ultime ore, l’Atalanta ha incominciato a prendere in seria considerazione la candidatura di Valentin Carboni per il proprio attacco.

La medesima fonte riferisce inoltre che al momento non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra le due parti, ma un semplice interessamento da parte della Dea. Di 30 milioni di euro la valutazione che ne fa l’Inter del giovane classe ’05, pedina che in caso di cessione potrebbe finire per permettere agli stessi nerazzurri di finanziarsi un importante colpo. Il nome, in questo caso, è quello di Albert Gudmundsson, profilo a lungo seguito dal club meneghino a partire già dagli scorsi mesi. Chiaro che tutto dipenderà anche dal futuro di Marko Arnautovic, centravanti per cui la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi è pronta a far di tutto pur di liberarsi nell’arco di questa estate, oramai alle porte.