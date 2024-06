Manca solo la firma: agente a Milano, è fatta con l’Inter

Dopo Barella è il turno di Lautaro Martinez, tutto fatto per il rinnovo di contratto all’Inter a condizioni maggiorate. Conferme dall’agente Camano, potrebbe arrivare la firma dal ritiro con l’Argentina

Nell’ampia fase di studio ed elaborazione delle nuove strategie societarie dell’Inter per la prossima stagione si è dato grande spazio ed importanza alla questione rinnovi, perché molto delle questioni di mercato ruoteranno proprio attorno a questi ultimi.

Non che sia una novità: già settimane addietro sia Giuseppe Marotta, nel frattempo promosso a presidente da Oaktree, che il direttore sportivo Piero Ausilio lo avevano ribadito a gran voce. Pochi affari superflui, nessun cambiamento significativo, tante manovre conservative.

Nicolò Barella è stato il primo della serie ad apporre la propria firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino al giugno 2029, mentre per il tecnico Simone Inzaghi si attende soltanto il via libera da parte della presidenza per diramare l’ufficialità. Di pari passo a quest’ultimo, infine, c’è Lautaro Martinez.

Lautaro-Inter, pronta la firma sul rinnovo: arriverà dal ritiro negli USA

Il capitano e centravanti nerazzurro ha giurato fedeltà e amore eterno all’Inter mesi or sono, ma non c’erano ancora le condizioni per poter procedere a discussioni dettagliate in materia rinnovo. Il campionato non era ancora finito e gli ultimi obiettivi per la conquista dello Scudetto erano decisamente la priorità, mentre il contratto dell’argentino era ancora lì in pianta stabile e non metteva affatto pressioni superflue.

Quel che ha giocato a favore è stato soprattutto il rapporto di stima reciproco che unisce le due parti coinvolte, un sentimento su cui ha parlato abbondantemente anche l’agente di Lautaro, Alejandro Camano, nelle diverse fasi della trattativa. Il concetto di fondo è sempre lo stesso: “Non ci sono problemi, tutto procede benissimo e lui è tranquillo. Ha scelto lui di restare all’Inter, io del resto lavoro per lui e ascolto i suoi desideri”, ha raccontato in un recente intervento mediatico mentre si trovava a Milano.

A conti fatti sarebbe tutto pronto per la firma di questo fantomatico rinnovo a condizioni economiche maggiorate, che dovrebbe trattenere Lautaro all’Inter fino a giugno 2029 come Barella, dall’alto di un ingaggio da circa 9 milioni di euro più bonus. “Sta a lui e il club decidere quando rendere la notizia pubblica. Potrebbe arrivare prima o dopo della disputa della Copa America”, ha aggiunto l’agente in seconda battuta. E stando alle ultime informazioni trapelate, Lautaro potrebbe firmare telematicamente il nuovo contratto proprio mentre sarà in ritiro con la Nazionale Argentina negli Stati Uniti. Questione di pochissimi giorni, per davvero.