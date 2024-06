Nuovo portiere Inter: blitz in sede e firma UFFICIALE

L’annuncio a sorpresa poche ore dopo l’incontro tra l’Inter e l’agende del portiere. Ecco tutti i dettagli

L’Inter continua a lavorare per un nuovo portiere. L’obiettivo è regalare a Inzaghi un vice in grado di raccogliere entro un anno al massimo l’eredità di Yann Sommer. Il prescelto era Bento, ma le elevate richieste dell’Athletico Paranaense – non meno di 20/25 milioni – hanno obbligato i dirigenti a virare su altri profili.

La scelta di Marotta e Ausilio, col benestare di Inzaghi, è ricaduta su Josep Martinez. Lo spagnolo del Genoa è stato seguito per l’intera stagione, è bravo nel gioco coi piedi ed è relativamente giovane (il 27 maggio ha compiuto 26 anni). In più è in scadenza a giugno 2025.

Il fatto che abbia soltanto un altro anno di contratto può favorire l’Inter nella contrattazione col Genoa, secondo indiscrezioni già ben avviata. La richiesta del ‘Grifone’ sarebbe sui 18-20 milioni, ma le cifre possono ridursi anche grazie all’inserimento di una contropartita tecnica. I nomi più ‘caldi’ rimangono quelli di Satriano e Zanotti.

Sull’agenda del management interista figurano pure altri nomi, tutti ovviamente alternativi a Martinez. Da Okoye dell’Udinese a Mandas della Lazio, mentre è delle scorse ore la candidatura del classe 2002 Filip Jorgensen del Villarreal. Da parte dell’Inter c’è stato un sondaggio col suo agente, lo stesso di Onana, ieri palesatosi in sede anche se non soprattutto per Alex Martinez.

Il portiere danese, ma nato in Svezia, ha però appena rinnovato col Villarreal. Un rinnovo fino a giugno 2029 appena ufficializzato dal club spagnolo che lo allontana dall’Inter e dagli altri potenziali acquirenti.