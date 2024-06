Torna Casadei, affare ‘alla Fabbian’ col Chelsea

Si tratta il ritorno di Casadei: l’affare per il talento ceduto al Chelsea nel 2022 per 15 milioni più bonus è complicato

Il centrocampista classe 2003 passò al Chelsea l’estate in cui l’Inter riportò Lukaku a Milano attraverso un prestito poi finito nel peggiore dei modi, ovvero con la fuga sdegnata del belga, il telefono staccato e lo spogliatoio inviperito. Per qualcuno, il club inglese aveva strapagato il giovane talento nerazzurro. Oggi, a distanza di due anni, il ragazzo anche se appena ventunenne è considerato dai Blues come uno dei pochi investimenti azzeccati negli ultimi anni.

Già ai tempi dell’Inter, Cesare Casadei era considerato uno dei giovani più promettenti della sua generazione: un centrocampista moderno e completo, con ottimi tempi di inserimento, forte fisicamente e molto preparato tecnicamente, adatto a giocare come mezzala, come giocatore di fascia, trequartista o centrocampista puro.

In due anni in Inghilterra, prima in prestito al Reading e poi al Leicester, ha dimostrato di poter essere un giocatore prezioso in qualsiasi modulo di gioco. E non è un caso che l’inverno scorso il Chelsea lo abbia richiamato all’ovile per aggregarlo in prima squadra.

Nelle sue 11 presenze ufficiali con la maglia dei Blues è riuscito a farsi notare per il buon ritmo e l’eleganza nella gestione della palla, ma anche per la determinazione con cui sa difendere il pallone o contrastare gli avversari.

Ora c’è una squadra di A che vorrebbe riportarlo in Italia. L’affare appare però complicato, perché il Chelsea non sembra intenzionato a perdere il controllo di Casadei. L’unica strada potrebbe essere quella di un acquisto a tempo, ovvero di un passaggio di proprietà condizionato dalla presenza di una clausola di recompra fra due anni.

Casadei come Fabbian: il Bologna tenta l’affare con il Chelsea

La squadra interessata a Casadei è il Bologna che ha già chiuso un affare simile con l’Inter per Giovanni Fabbian, un giocatore che assomiglia parecchio al classe 2003 di Milano Marittima. I due hanno giocato insieme nelle giovanili nerazzurre e si sono messi entrambi in luce per spiccata maturità tattica e per un incredibile capacità di inserimento senza palla.

Nella Primavera nerazzurra della stagione 2021-22 Fabbian e Casadei segnarono a raffica, formando una delle coppie di centrocampo più pericolose nel campionato U-19. Ora il nuovo Bologna allenato da Vincenzo Italiano vorrebbe riformare la coppia di quell’Inter di Chivu. Fabbian, infatti, non si spoglierà della maglia rossoblù: ceduto dai nerazzurri per 5 milioni due anni fa, sarà riacquistabile dall’Inter per 12 nel giugno 2025.

A Bologna sono tutti entusiasti delle prestazioni offerte da Fabbian. Il ragazzo, arrivato quasi per caso, è riuscito a ritagliarsi spazio e segnare goal importanti, diventando uno dei giocatori chiave della stagione straordinaria della squadra allenata da Thiago Motta. Il centrocampista, in principio, doveva passare all’Udinese: era la contropartita scelta dall’Inter nell’affare Samardzic.

Affare possibile, ma solo con recompra

Era tutto fatto, pure le visite mediche, Fabbian era già a Udine pronto a indossare la maglia bianconera. Ma a scombussolare i piani è intervenuto il dietrofront dell’Inter, dopo l’intervento del padre di Samardzic, che avrebbe voluto rinegoziare l’ingaggio e ottenere maggiori commissioni. Tante squadre vorrebbero poter prendere subito Fabbian, ma non possono. Il Bologna potrebbe cederlo solo nel 2025, qualora l’Inter non esercitasse il riscatto.

Casadei, invece, è valutato dal Chelsea più di 15 milioni. Sembra che tempo fa ci abbia provato anche la Lazio: a gennaio Sarri aveva chiesto a Lotito di fare un tentativo per l’ex Inter. Dal Chelsea sarebbe però arrivato un no secco. Ora ci starebbe pensando il Bologna, sperando che la formula con recompra possa andare a genio ai Blues.

Pochettino ha sempre parlato bene del giovane romagnolo, lasciando presagire che il ragazzo potrebbe anche scalare presto le gerarchie del centrocampo. Ora però l’allenatore argentino non è sicuro della propria riconferma come manager del Chelsea. E il club inglese ha bisogno di sfoltire la rosa. Una cessione del talento non è dunque esclusa a priori.