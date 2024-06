Agente in sede, grande colpo Inter: “Una bella sorpresa per i tifosi”

Pastorello accolto in sede Inter per dialogare di mercato, poi ha elogiato anche Taremi prossimo al passaggio in nerazzurro a parametro zero: “Io solo intermediario, ragazzo straordinario”

Un flusso costante di personalità piuttosto influenti è quanto di meglio la casa nerazzurra di Viale della Liberazione possa raccogliere in questi giorni. Frutto del lavoro incessante e dei contatti continui della dirigenza con le controparti di altre società ma soprattutto procuratori che, di fatto, sono il vero ponte fra l’Inter e i potenziali nuovi candidati da inserire in organico al cospetto di Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Senza nulla togliere ai rinnovi di contratto per cui la dirigenza ha speso risorse ed energie cospicue, viste le situazioni pendenti di Nicolò Barella, Lautaro Martinez e lo stesso tecnico piacentino (per tutti ormai è certa la permanenza, ndr), altro tassello fondamentale di questa campagna è l’annessione di due calciatori a parametro zero di grande caratura internazionale.

Il primo volto è noto a tutti gli appassionati italiani per aver vestito con orgoglio la maglia del Napoli, ovvero Piotr Zielinski. Il secondo è invece un calciatore dall’alta reputazione sia in Portogallo che nel resto d’Europa, per la sua incisività anche nelle competizioni europee: Mehdi Taremi. La scelta è ricaduta su di lui per rinforzare il reparto offensivo come non ha saputo fare nello stesso ruolo Marko Arnautovic, mentre dalla sua il centravanti israeliano ha espresso grande contentezza per la proposta fatta e non sembra aver mai tentennato nel prendere la decisione definitiva.

Taremi scalpita e sarà una sorpresa, Pastorello: “Ha tanta voglia di fare”

Ne ha parlato ai microfoni di ‘calciomercato.it’ l’agente Federico Pastorello il quale, oltre a rappresentare in prima persona gli affari di alcuni nerazzurri come Federico Acerbi e Stefan de Vrij, ha funto da intermediario proprio per l’operazione Taremi all’Inter.

“In questo periodo siamo molto impegnati perché cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei nostri assistiti e delle squadre. Mancavo qui all’Inter da qualche settimana”, ha raccontato in prima battuta prima di avvicinarsi allo snodo di mercato più caldo in questione.

“Non è un mio assistito ma ho trovato un ragazzo straordinario, con tanta voglia di fare. La sua scelta è arrivata mesi fa e sarà una bellissima sorpresa per tutti“, ha ammesso Pastorello con la giusta dose di entusiasmo. Il calciatore potrebbe infatti offrire una stagione memorabile facendo alzare il livello delle alternative offensive nerazzurre, schierabili soprattutto in Champions League. Nulla da fare invece per il giovane portiere croato Dominik Kotarski, proposto dallo stesso Pastorello all’Inter come alternativa ad un nome ormai sempre più caldo fra i pali: quello di Josep Martinez.