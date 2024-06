Bonaventura a costo zero, incontro con l’agente: la situazione

L’Inter deve rimpiazzare Klaassen, al quale non sarà rinnovato il contratto. Bonaventura è in scadenza con la Fiorentina

Giornate piene di incontri quelle della dirigenza dell’Inter. Da Pastorello a Camano per Lautaro, passando per Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, che cura gli interessi di Giacomo Bonaventura. Il fantasista ex Milan è in scadenza di contratto con la Fiorentina.

L’Inter deve rimpiazzare Klaassen, al quale non verrà prolungato il contratto, ecco perché ha subito preso quota la pista che porta a Bonaventura, che ad agosto spegnerà 35 candeline. Con un passato in rossonero, il classe ’89 sarebbe stato proposto alla dirigenza interista non ricevendo però feedback positivi. In sostanza, non è un calciatore che interessa.

Stesso discorso per Pinamonti, in uscita dal Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B. Si è parlato di un possibile ritorno del classe ’99 per ricoprire il ruolo di quinta punta, ma l’attaccante di Cles vuole trasferirsi in una squadra che possa garantirgli una maglia da titolare e Ausilio valuta altri profili.

La visita di Raiola in casa Inter ha avuto perciò altre priorità: in primis il rinnovo del Primavera Cocchi e il futuro di Eddie Salcedo, di rientro dal prestito al Lecco. L’attaccante potrebbe avere estimatori anche all’estero, con i nerazzurri aperti a una cessione a titolo definitivo.