Dall’Inter alla Juve: “Contatto diretto con Thiago Motta”

Di Lorenzo mai davvero obiettivo dell’Inter sul mercato mentre la Juve sembra ormai vicinissima all’accordo conclusivo, spinto dall’arrivo di Thiago Motta

Quasi tutte le big italiane di Serie A sono state protagoniste di un cambio netto sulle rispettive panchine. Fra queste soltanto l’Inter ha confermato, senza batter ciglio, le prestazioni di Simone Inzaghi per proseguire lungo la strada tracciata di questo ciclo vincente.

Sono invece andati via Stefano Pioli e Massimiliano Allegri da Milan e Juventus, a loro volta decise ad innestare volti rivoluzionari: da Paulo Fonseca, vecchia conoscenza della Roma, a Thiago Motta. Quest’ultimo è stata la grande rivelazione del campionato appena concluso tra file del Bologna, con cui ha potuto raggiungere una storica qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Da tempo le parti erano in contatto e la fumata bianca è arrivata da pochissime ore, grazie alla promessa di fare un salto di qualità non indifferente nel più alto palcoscenico d’Europa. Chiaro è che l’arrivo di un nuovo allenatore porta novità anche in organico e la Juventus si sarebbe attrezzata di conseguenza per fronteggiare tutte le carenze messe in risalto dall’organico nell’ultimo periodo.

Di Lorenzo-Juve sempre più vicini, niente Inter: chiamata con Thiago Motta

Oltre alla definizione del contratto di Douglas Luiz dall’Aston Villa, i bianconeri sarebbero ormai vicinissimi a Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino destro, già capitano del Napoli, non sarebbe ormai più intenzionato a scendere a compromessi con il club partenopeo per una serie di attriti interni che ne avrebbero compromesso la fiducia reciproca, nonostante il tentativo in extremis da parte di Antonio Conte – anch’egli insediatosi di recente – di trattenerlo a sé.

A rafforzare la volontà di addio del calciatore della Nazionale sarebbe comunque stato anche il primissimo contatto telefonico con Thiago Motta per conoscere le sue intenzioni. I due potrebbero dunque convolare a nozze nel caso in cui dovesse essere raggiunta una quadra soprattutto con Aurelio De Laurentiis, notoriamente restio a fare affari favoreggianti nei confronti delle dirette rivali.

Nelle discussioni di mercato non rientra affatto l’Inter, accostata a più riprese alle prestazioni di Di Lorenzo dal momento in cui sono trapelati indizi sulla sua volontà di lasciare Napoli. I nerazzurri non avrebbero infatti né le carte economiche né le giuste promesse per poterlo convincere a svoltare totalmente obiettivo. La Juventus resta in pole e nei prossimi giorni potrebbe davvero arrivare la fumata bianca.