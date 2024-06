Martinez all’Inter, ormai ci siamo: tutti i dettagli

I nerazzurri hanno in pugno l’estremo difensore di attuale proprietà del Genoa, svelato il piano con cui il club meneghino si approprierà ben presto del cartellino dell’ex Lipsia

L’Inter ha deciso. E’ Josep Martinez, infatti, il profilo individuato dalla squadra neo Campione d’Italia per il ruolo di vice Sommer. L’intenzione di Marotta, Ausilio e soci è, come ormai appurato, quella di accogliere alla propria corte l’estremo difensore spagnolo già in estate, pedina che così facendo finirà per ricoprire le vesti di secondo portiere nella stagione 2024-25 per poi raccogliere l’eredità dell’ex Bayern Monaco nella regular season successiva. Abbandonate, dunque, le piste Bento e Okoye, altre candidature prese in considerazione dalla dirigenza meneghina sino a poco tempo fa.

Cresciuto nella cantera del Barcellona – proprio come Mauro Icardi, Keita Balde e Andre Onana – il classe ’98 ha poi trascorso tre stagioni al fianco del Las Palmas e due in forza al Lipsia, fino a quando non è poi giunto il momento dell’approdo in Liguria. Ammontano a 17, di fatto, i clean-sheet fatti registrare dall’attuale numero 1 del Genoa nella sua prima regular season trascorsa con indosso questi colori, 8 invece quelli collezionati nell’annata volta da poco al termine.

Reattivo tra i pali, rapido nelle uscite e bravo anche nell’impostazione dal basso, Martinez è così riuscito a mettersi in evidenza come uno dei migliori portieri potuti ammirare nella scorsa edizione del campionato di Serie A, tant’è che è proprio l’Inter il club che ha ora deciso di spingere forte sull’acceleratore per il 26enne originario di Alzira, omonimo dell’attuale Capitano e numero 10 nerazzurro.

Inter pronta a chiudere per Josep Martinez: valutazione sui 15-18 milioni di euro

E’ soltanto una banale questione di tempo l’arrivo di Josep Martinez a Milano, portiere messosi in grande evidenza nelle due gare disputate nella passata stagione contro l’Inter.

Diversi i salvataggi compiuti dal classe ’98 contro i nerazzurri, ora convinti a chiudere per l’attuale numero 1 del Genoa, legato a sua volta a questo stesso sodalizio a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2025. Di 18 milioni di euro circa la valutazione che ne fa il club ligure dell’estremo difensore 26enne, pedina per cui il club meneghino è pronta a riporre sul tavolo dei rossoblù un’offerta sui 15 milioni di euro più in aggiunta il cartellino di un giovane. I nomi degli indiziati sono quelli di Martin Satriano o, in alternativa, Francesco Pio Esposito, reduci dalle esperienze trascorse in prestito al fianco di Brest e Spezia.