Telefonata per Bernardeschi all’Inter: i dettagli

Federico Bernardeschi potrebbe essere una opzione low cost per l’Inter. Presto possibili contatti per capire la fattibilità del colpo

Bernardeschi non ha mai nascosto la sua volontà di ritornare in Italia. Nonostante reti e prestazioni importanti con la maglia del Toronto, il giocatore di Carrara considera ormai conclusa la sua avventura in MLS e spinge per riuscire a trovare una soluzione nel nostro campionato.

In passato si è offerto a Juventus e ad altri club, ma non si è mai riusciti a trovare una soluzione. La stessa cosa molto probabilmente succederà nelle prossime settimane e l’entourage del giocatore potrebbe decidere di bussare anche alla porta di Marotta.

In casa Inter in questo momento programmi e priorità sono completamente differenti, ma non è da escludere che si possa valutare un colpo low cost come Bernardeschi. In questo caso l’ultima parola spetterebbe a Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: occasione Bernardeschi, le ultime

Il nome di Federico Bernardeschi in casa Inter potrebbe diventare di moda nelle prossime settimane. Non è da escludere che gli agenti del calciatore decidano di bussare alla porta di Marotta per proporre il suo calciatore. Un giocatore che nello scacchiere di Inzaghi dovrebbe prendere il posto lasciato libero da Klaassen. Un’occasione che sarà valutata con attenzione anche se in questo momento il toscano non entusiasma molto i dirigenti nerazzurri.

Attenzione, però, ad un fattore che potrebbe cambiare le cose. Il contratto con il Toronto è in scadenza nel 2026 e i canadesi starebbero ragionando sulla possibilità di farlo partire in prestito secco. Insomma, un acquisto a costo quasi zero per completare un reparto già di livello e, quindi, concentrare le risorse economiche su altri obiettivi.

In casa nerazzurra potrebbero, in caso di un contatto con l’entourage del giocatore, essere fatte tutte le valutazioni del caso. Ad oggi sembra difficile vedere l’ex Juventus alla corte di Inzaghi per diversi motivi. Ma il calciomercato è lungo e il nome di Bernardeschi potrebbe diventare un’occasione per Marotta soprattutto negli ultimi giorni della sessione.

Mercato: Bernardeschi vuole l’Italia

Il nome di Bernardeschi è da un po’ che circola in orbita squadre italiane, ma per il momento non si è mai riusciti ad arrivare alla fumata bianca per diversi motivi.

Ora l’entourage potrebbe fare un tentativo con l’Inter. Trattativa complicata a prescindere, ma non è da escludere che negli ultimi giorni della sessione estiva si possa entrare nel vivo per capire la fattibilità dell’operazione.