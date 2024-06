L’opzione è scaduta: Klaassen, confermata decisione Inter

Definito il futuro di Klaassen. L’Inter ha preso una decisione definitiva sull’opzione per rinnovare il contratto del centrocampista.

Uno Scudetto da non protagonista per Klaassen con l’Inter. Arrivato in estate a parametro zero, il centrocampista olandese non ha sicuramente trovato lo spazio che sperava. Ma, nonostante questo, ha dato sempre il massimo quando Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi a lui sia dall’inizio che a gara in corso.

Ora, però, è arrivato il momento delle decisioni. Il contratto dell’olandese, infatti, prevedeva l’opportunità da parte dell’Inter di rinnovare l’accordo per un altro anno (la scadenza naturale era prevista per il 2024).

L’opzione è scaduta nelle scorse ore e i nerazzurri, quindi, hanno fatto la loro scelta definitiva sul calciatore. Si tratta di un passaggio fondamentale in casa Inter anche per provare a definire le strategie future in entrata.

Calciomercato Inter: scelta fatta, la decisione su Klaassen

Come detto in precedenza, Klaassen non ha sicuramente trovato lo spazio che si aspettava. La sua speranza era quella di giocare con maggiore continuità. Ma in stagione ha collezionato solo 475 minuti in tutte le competizioni. Un numero che sembrava sin da subito anticipare la decisione dell’Inter sul giocatore e possiamo dire che non ci sono state sorprese in questo senso.

Come riportato da Fabrizio Romano, l’Inter ha deciso di non esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto di Klaassen. L’esperienza del giocatore olandese in nerazzurro, quindi, termina qui. Per lui una avventura non sicuramente indimenticabile considerando il poco spazio trovato, ma resterà comunque nella storia della squadra interista vista la presenza nella rosa che è andata a conquistare la seconda stella.

Per Klaassen, però, l’esperienza in Serie A potrebbe non essere finita qui. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sono due squadre italiane che lo seguono da vicino e potrebbero cogliere l’occasione di prenderlo a zero. Naturalmente la palla passa al giocatore, chiamato a decidere se continuare oppure no l’esperienza nel nostro campionato.

L'avventura di Klaassen non continuerà con l'Inter la prossima stagione. I nerazzurri hanno preferito non rinnovare il contratto all'olandese. Una scelta legata anche all'arrivo a parametro zero di Zielinski e un reparto, quello di centrocampo, che sembra essere al completo.

Ora toccherà al giocatore decidere se continuare l’esperienza in Serie A (sono diversi i club interessati) oppure provare una avventura in un campionato differente.