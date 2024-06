“Attenzione a Marotta”: Chiesa-Inter, annuncio esplosivo in tv

Napoli, Roma e non solo osservano attentamente la situazione dell’esterno d’attacco made in Italy, che può finire per lasciare Torino in estate. C’è infatti anche la squadra di Inzaghi sull’ex Fiorentina

Le strade di Federico Chiesa e quella della Juventus rischiano di separarsi tra soli pochi mesi, complice naturalmente l’accordo che lega il classe ’97 ai bianconeri sino a giugno 2025. La novità spuntata fuori nelle settimane scorse è quella che l’ex Fiorentina non rientri tra le priorità del futuro allenatore della Vecchia Signora, quale Thiago Motta. Questa una delle ragioni per cui non verrà siglato alcun rinnovo di contratto tra le due parti.

Ciò sta a significare che l’attuale numero 7 della formazione pluricampione d’Italia finirà per dire addio in estate a questa stessa formazione, così da consentire a Giuntoli e la restante parte della dirigenza di monetizzare qualcosina. In alternativa, Chiesa potrebbe anche pensare bene di restare a Torino per un altro anno per poi dire addio nell’estate del 2025, in modo tale da poter poi accasarsi ad un’altra squadra a costo zero. È questo, non a caso, lo scenario di mercato a cui è finita per pensare l’Inter in questi ultimissimi giorni di mercato, un’ipotesi per cui giungono ora nuove ed ulteriori conferme.

Chirico: “Chiesa all’Inter a zero? Non mi stupirei, Marotta è un volpone”

Marcello Chirico, giornalista di ‘Telelombardia’, una volta intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ – programma in onda sul canale Twitch di Tv Play – ha avuto tempo e modo di soffermarsi sul possibile futuro di Federico Chiesa, esponendosi così sulla situazione dello stesso classe ’97, finito a partire dai giorni scorsi nel mirino dell’Inter.

Queste, a tal proposito, le dichiarazioni rilasciate sul conto dell’ex Fiorentina, che può anche finire per servire una beffa enorme alla sua attuale società: “Chiesa all’Inter da parametro zero? Non mi stupirei. Lui è venuto alla Juve perché gli piaceva, ma è un professionista. Starei attento a Marotta, che è un volpone“.