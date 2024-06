Inzaghi trema: 100 milioni per Calhanoglu

Il centrocampista turco, autore di una stagione super, potrebbe finire per diventare in estate uno degli uomini più ricercati sul mercato. Nuovo scenario a sorpresa in vista del futuro

Quella appena conclusa è stata una delle migliori stagioni di sempre, se non la migliore in assoluto, disputata da Hakan Calhanoglu, centrocampista che ha concluso la regular season in formato 2023-24 con 15 reti e 3 assist mettendo spesso e volentieri in mostra giocate di altissima qualità. Ne è da esempio il lancio servito all’indirizzo di Federico Dimarco durante Inter-Juventus del 4 febbraio scorso.

Cosi facendo, l’ex Milan è riuscito a risultare uno dei migliori uomini a disposizione del tecnico Simone Inzaghi anche nella stagione volta da poco al termine, per giunta in un ruolo ridisegnatoli proprio dall’ex allenatore biancoceleste. La sensazione, dunque, è quella che il classe ’94 possa finire per diventare già in estate uno degli uomini più ricercati sul mercato. Di fatto, un’ipotesi di cui tener conto è quella che possa essere una delle big saudite a poter farsi ben presto in avanti per il forte centrocampista turco, nello specifico l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Occhio all’offerta faraonica dell’Al-Nassr per Calhanoglu: i primi obiettivi sono Szczesny e Rudiger

L’Al-Nassr vuole tornare a sognare in grande. Dopo aver posto Wojciech Szczesny sotto il proprio mirino, la società saudita intende infatti provare ad acquistare anche Antonio Rudiger in estate.

Facendo riferimento a quanto raccontato da ‘El Chiringuito TV’ nei giorni scorsi, questo stesso sodalizio arabo è pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro spalmabili in quattro anni per il centrale di attuale proprietà del Real Madrid. Chiaro che, una volta sistemati porta e difesa, i gialloblù passerebbero poi al restyling lì in mediana. Occhio perché, a tal proposito, proprio l’Al-Nassr potrebbe anche pensare di ingolosire Hakan Calhanoglu con la stessa e identica offerta che ben presto verrà presentata per l’ex difensore della Roma.

A quel punto, la decisione finale spetterebbe naturalmente al calciatore, diventato ormai uno dei pilastri della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi. L’ex Milan ha sì siglato un anno fa un nuovo accordo con l’Inter valido sino a giugno 2027, ma è chiaro che un’offerta simile finirebbe per ingolosire chiunque, ammesso e concesso che il club saudita provi a farsi avanti per davvero per il classe ’94, che ha già racimolato 135 presenze con indosso questi colori.