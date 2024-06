Un grande talento argentino: mezzala e mediano, gli agenti chiamano l’Inter

Questa volta la telefonata in casa nerazzurra può arrivare direttamente dalla Serie A, intanto la dirigenza meneghina già incominciato a programmare la prossima stagione

Marotta, Ausilio e soci sono già al lavoro per progettare la regular season in formato 2024-25. Il principale intento dell’intero organigramma dirigenziale dell’Inter è infatti quello di regalare al tecnico Simone Inzaghi nuovi rinforzi di spessore.

Per essere più precisi, la volontà del club di Viale della Liberazione è quella di mettere nelle mani dell’allenatore piacentino un nuovo portiere, una seconda punta, un altro difensore centrale, ma anche un giovane che vada a indossare i panni del settimo centrocampista. Occhio perché a cogliere la palla al balzo può anche essere l’agente di qualche calciatore dalla tenera età, come magari Gino Infantino, pedina di attuale proprietà della Fiorentina atterrato in Italia nella scorsa estate per appena 3 milioni di euro.

Infantino proposto all’Inter? Possono provarci gli agenti dell’argentino

E’ quello di Gino Infantino il nome che potrebbe finire per trovar posto tra soli pochi mesi sul tavolo situato dalle parti di Viale della Liberazione, proprio in virtù del fatto che l’Inter è ancora alla ricerca di un giovane centrocampista da poter aggregare alla prima squadra.

Il 21enne nativo di Rosario ha collezionato quest’anno 10 presenze e 1 assist al fianco della Fiorentina di Vincenzo Italiano, sfoderando talvolta importanti prestazioni. La principale caratteristica del classe ’03 è quella di saper interpretare praticamente qualsiasi ruolo lì in mediana, visto e considerato che l’attuale numero 19 della Viola è perfettamente in grado di agire sia davanti alla difesa, che nelle posizioni di mezz’ala e trequartista (e all’occorrenza anche da esterno). Nazionale U20, Infantino figura quest’oggi tra i migliori prospetti europei. E’ anche per questo motivo che la formazione toscana ha deciso di blindarlo sino a giugno 2028.