Accordo a 20 milioni: Dumfries, destinazione incredibile

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del laterale olandese, prossimo ad abbandonare Milano in estate

Denzel Dumfries viaggia sempre più spedito verso l’addio dall’Inter, club al quale l’ex Psv è legato da un accordo valido sino a giugno 2025. Questa la ragione per cui finiranno per separarsi ben presto le strade del laterale olandese e quella della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi, proprio per consentire a questo stesso sodalizio di intascare qualcosina dalla partenza del classe ’96.

I nerazzurri sono da tempo in cerca di un acquirente per il proprio numero 2, che nei dialoghi sostenuti nelle scorse settimane col Ds Piero Ausilio ha espresso al dirigente del club meneghino di voler restare a Milano anche per la prossima stagione. C’è però distanza di un milione di euro tra la richiesta del calciatore e l’offerta posta sul tavolo dal club di Viale della Liberazione per il rinnovo del 28enne nato a Rotterdam, pedina che in caso d’addio gradirebbe mettere piede in Premier League. A sorpresa, però, per Dumfries potrebbe aprirsi una nuova ed inaspettata pista di mercato.

Tentativo del Fenerbahce in arrivo per Dumfries? Mourinho può aiutare l’Inter a disfarsi dell’olandese

Il Fenerbahce, nella persona di Jose Mourinho (tecnico approdato alla guida tecnica del club turco soltanto nella scorsa settimana), potrebbe finire per prendere ben presto in considerazione la candidatura di Denzel Dumfries per la propria corsia di destra, profilo particolarmente stimato dallo Special One.

Di fatto, nel caso in cui il tecnico portoghese non dovesse ritenersi soddisfatto di una delle tante pedine presenti quest’oggi nella rosa del Fenerbahce (come ad esempio Jayden Oosterwolde, giusto per fare un nome), questo stesso sodalizio potrebbe infatti provare a compiere un tentativo per il laterale olandese, in uscita dall’Inter e valutato sui 25 milioni di euro. Chiaro che, a quel punto, non resterebbe far altro che trovare un accordo col calciatore, che come già anticipato preferirebbe la Premier League come destinazione principale in caso d’addio alla Serie A.

Di 20 milioni di euro (più qualche bonus in aggiunta) l’offerta che la formazione turca potrebbe finire per riporre sul tavolo dell’Inter per il cartellino dell’ex Psv, proposta che volendo accontenterebbe anche il club di Viale della Liberazione. Proprio il Fenerbahce, intanto, sta continuando ad approfondire il proprio interesse per Joaquin Correa, legato al club meneghino da un accordo valido sino a giugno 2025 e perciò in uscita da questo stesso sodalizio, anche e soprattutto in virtù delle scarsissime garanzie offerte in passato con indosso la maglia nerazzurra.