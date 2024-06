Brutte notizie per l’Inter: l’operazione è saltata

Non arrivano buone notizie in chiave calciomercato per l’Inter. L’operazione è saltata ed ora i programmi dovranno essere rivisti

Il calciomercato estivo è lungo e ricco di imprevisti. Questo porta le società a dover cambiare quasi sempre programmi e obiettivi rispetto a quanto stabilito ad inizio sessione. E molto probabilmente così dovrà fare l’Inter nei prossimi giorni dopo una delle operazioni è definitivamente saltata.

Non sicuramente una buona notizia per i nerazzurri e Marotta. Come ben sappiamo, il calciomercato dell’Inter è partito in ritardo rispetto ad altre squadre a causa dei problemi societari. L’accelerazione negli ultimi giorni c’è stata, ma questo imprevisto non facilita il compito della dirigenza.

Ora il presidente è al lavoro per risolvere l’intoppo e riprendere il lavoro iniziato ormai da qualche settimana e che ha come principale obiettivo quello di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: salta l’operazione, brutte notizie per Inzaghi

Il programma dell’Inter in questo calciomercato è ben chiaro: prima le cessioni e poi gli acquisti. Sono diversi i giocatori con le valigie in mano e Marotta in questi giorni sta lavorando per trovare una soluzione. E proprio nelle ultime ore una cessione, che sembrava ormai definita, è saltata.

Stiamo parlando del passaggio a titolo definitivo di Agoume al Siviglia. Il club andaluso, infatti, non avrebbe esercitato il diritto di riscatto nei confronti del centrocampista. Una notizia non assolutamente positiva per l’Inter che sperava di poter mettere nel bilancio che chiude il 30 giugno gli 8 milioni di questa operazione. Gli spagnoli potrebbero magari nei prossimi giorni bussare alla porta di Marotta e chiedere uno sconto.

Vedremo se ci sarà una apertura da parte del club nerazzurro oppure no. L’obiettivo dell’Inter è quello di cedere il calciatore a titolo definitivo, ma non è da escludere che si aspetti luglio per magari trovare una soluzione maggiormente favorevole dal dal punto di vista economico.

Mercato Inter: il Siviglia non riscatta Agoume

La speranza del riscatto di Agoumé del Siviglia è svanita nelle scorse ore. Stando alle ultime indiscrezioni, l’opzione per acquistare a titolo definitivo il giocatore sarebbe scaduta ieri, sabato 15 giugno, e il club andaluso avrebbe deciso di non spendere gli otto milioni previsti per il centrocampista francese.

Un passo indietro che mette in forse il futuro del giocatore. Non è da escludere che il Siviglia ritorni sul calciatore con una offerta inferiore. Naturalmente l’Inter potrebbe anche non accettare una proposta simile e aspettare luglio per chiudere una operazione più vantaggiosa dal punto di vista economico.