Inter-Atalanta, scambio alla pari con Arnautovic

L’attaccante austriaco, in uscita dall’Inter, può finire per diventare pedina di scambio in estate. Svelato lo scenario che potrebbe materializzarsi nelle prossime settimane

La formazione di Simone Inzaghi ha deciso. Nonostante Marko Arnautovic abbia più e più volte manifestato un certo desiderio di restare a Milano anche nella prossima stagione, la volontà dell’intera dirigenza nerazzurra è quella di sbarazzarsi il prima possibile dell’ex Bologna, tornato ad Appiano soltanto nella scorsa estate per 10 milioni di euro.

A pesare sono infatti le scarsissime garanzie offerte nella regular season volta da poco al termine dal classe ’89, dal quale ci si aspettava ben di più, c’è da dirlo. Ammontano a 27 i gettoni racimolati nella scorsa edizione di Serie A dalla prima punta di nazionalità austriaca, in grado di mettere a referto appena 5 reti e 3 assist in questa stessa manifestazione. Il club di Viale della Liberazione è da tempo in cerca di un acquirente per il proprio numero 8, profilo che volendo potrebbe anche finire per diventare pedina di scambio.

Intermediari vicini a Inter e Atalanta potrebbero, per l’appunto, provare a imbastire un’operazione di mercato con dentro Arnautovic e Hateboer, con quest’ultimo finito (seppur in maniera del tutto timida) sul taccuino di Marotta e Ausilio come idea per il dopo Cuadrado, proprio come raccontato da Interlive.it il 15 maggio scorso.

Entrambi con una valutazione simile tra loro e in possesso di un accordo che li lega ai rispettivi club sino a giugno 2025, ognuna di queste due pedine viaggia infatti sempre più spedita verso l’addio in estate, proprio in virtù dell’accordo in scadenza tra un anno con le proprie società di appartenenza. A differenza di quanto accaduto in passato, il laterale olandese non è però riuscito a mettersi in evidenza nella passata stagione come uno dei protagonisti della squadra su cui siede attualmente in panchina il tecnico Gian Piero Gasperini. A testimoniarlo sono le sole 23 presenze racimolate nello scorso campionato, condite da un solo assist.