L’Inter gli ha detto addio: operazione da 40 milioni

I nerazzurri hanno oramai abbandonato un’importante pista di mercato virando su un altro obiettivo. Ecco di chi si tratta

Al netto degli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, attesi entrambi a Milano a inizio luglio, l’Inter si appresta ad accogliere alla propria corte qualche altra pedina di spessore.

L’intenzione della dirigenza nerazzurra è infatti quella di regalare al tecnico Simone Inzaghi una seconda punta in grado di saltare l’uomo, un giovane centrocampista, un centrale di difesa dall’età futuribile e un nuovo estremo difensore che vada a indossare i panni del vice Sommer nella prossima stagione per poi raccogliere l’eredità dello svizzero nella regular season successiva. A tal proposito, è Josep Martinez il profilo individuato dal club di Viale della Liberazione per la propria porta.

Di 18 milioni di euro la valutazione che ne fa il Genoa del proprio numero 1, pronto a sua volta a prendere direzione Appiano tra sole poche settimane. Di fatto, la squadra neo Campione d’Italia riporrà ben presto sul tavolo della formazione ligure 15 milioni di euro più in aggiunta il cartellino di uno tra Martin Satriano e Francesco Pio Esposito, proprio per arrivare ad assicurarsi i diritti sulle prestazioni sportive dell’ex Lipsia. Ciò sta a significare che l’Inter ha oramai abbandonato le piste Okoye e Bento, con quest’ultimo che intanto resta desideroso di conoscere il proprio futuro.

L’Inter ha mollato Bento: Inghilterra o Portogallo le possibili destinazioni del portiere brasiliano

Quale futuro attende ora Bento? E’ questa la domanda a cui in tanti hanno provato a rispondere in questi ultimi giorni, naturalmente una volta che l’Inter ha deciso di mollare l’estremo difensore brasiliano virando di conseguenza su Josep Martinez.

Inghilterra o Portogallo, queste le possibili destinazioni del classe ’99, fortemente apprezzato in Premier League ma anche nel massimo campionato lusitano, manifestazione in cui l’attuale numero 1 dell’Athletico Paranaense potrebbe finire per mettere piede nel caso in cui almeno una tra Benfica e Porto dovesse finire per dire addio in estate ai rispettivi portieri, quali Anatolij Trubin e Diogo Costa, entrambi finiti sotto la lente d’ingrandimento del club di Viale della Liberazione in passato.

Nel frattempo, ciò in cui spera il sodalizio brasiliano non è altro che una vera e propria asta al rialzo per il giovane prodotto del proprio vivaio, impegnato tra soli pochi giorni nella Copa America con la Nazionale Verdeoro e profilo che il club su cui siede attualmente in panchina il tecnico Luiz Felipe Scolari spera di poter cedere per circa 40 milioni di euro, cifra che renderebbe Bento il portiere di nazionalità brasiliana più pagato di sempre.