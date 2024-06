Maxi affare Juve: 30 milioni e ‘scippo’ all’Inter

I bianconeri, che nei giorni scorsi hanno ufficializzato l’arrivo di Thiago Motta in panchina, potrebbero finire per concludere un importante affare in difesa a discapito del club meneghino

Nei giorni scorsi la Juventus ha dato nota dell’arrivo di Thiago Motta, tecnico che si è ufficialmente legato a questo stesso sodalizio a mezzo di un accordo triennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione. A risultare decisiva è stata naturalmente la grande stagione disputata dal Bologna e dal suo ormai ex allenatore.

In queste ultime settimane, l’italo-brasiliano ha già avuto modo di confrontarsi in maniera assidua con la restante parte della dirigenza bianconera, collettivo che ha preso atto della volontà nutrita dall’ex calciatore dell’Inter in determinate situazioni. Ad esempio, l’indiscrezione rimbalzata fuori in questi ultimi tempi è quella che Thiago Motta non reputi Federico Chiesa al didentro del proprio progetto tecnico. Lo stesso non si può dire di Gleison Bremer, pedina che il neo allenatore della formazione pluricampione d’Italia ha già fatto sapere di ritener fondamentale.

Diverso potrebbe essere, però, nel caso in cui dalle parti della Continassa dovesse arrivare un’offerta sui 60-70 milioni di euro, verosimilmente dalla Premier League, per il centrale verdeoro. Di fatto, è il Manchester United il club che continua a restare particolarmente interessato alla situazione del classe ’97, profilo fortemente apprezzato dal tecnico Erik ten Hag, confermato alla guida tecnica degli stessi Red Devils anche per la prossima stagione. Chiaro che in quel caso, anche e soprattutto per ragioni di bilancio, la Juventus non potrebbe far altro che salutare il proprio numero 3, provando ad accogliere eventualmente alla propria corte un osservato speciale della formazione su cui siede attualmente in panchina Simone Inzaghi.

Juventus, assalto a Beukema in caso d’addio di Bremer? L’olandese piace anche all’Inter

E’ quello di Sam Beukema il profilo su cui potrebbe provare a ripiegare la Juventus in caso d’addio in estate a Gleison Bremer, nome particolarmente apprezzato in Europa.

Il centrale olandese è infatti riuscito a rendersi protagonista di una grande stagione, la prima trascorsa in Italia. Un’esperienza, questa, in cui il classe ’98 – seguito anche dall’Inter – ha collezionato 33 presenze, 2 gol (uno di questi messo a registro proprio contro i nerazzurri) e 1 assist. Di 30 milioni di euro la valutazione che ne fa il Bologna dell’ex AZ Alkmaar. Altrettanto chiaro, però, che l’eventuale affondo di marca bianconera nei confronti dell’attuale numero 31 dei rossoblù dipenderà anche dagli esiti che riserverà la trattativa per Riccardo Calafiori, profilo con cui la Vecchia Signora ha già raggiunto un accordo verbale per il suo trasferimento in bianconero.