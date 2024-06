Maxi offerta e addio: Carboni firma dopo la Copa America

Occasionissima per il giovane calciatore dell’Inter di mettersi in mostra nella competizione d’oltreoceano con la maglia dell’Argentina, il valore di mercato potrebbe salire alle stelle

Quando arriva la stagione estiva, buona parte dei calciatori impegnati duramente nel corso della precedente stagione sportiva vantano del meritato riposo prima di ripartire. Eppure c’è una strettissima cerchia di protagonisti che in vacanza ci va qualche settimana dopo, perché sia in Europa che nelle Americhe ci sono due competizioni estremamente prestigiose da contendere.

Fra le sorprese chiamate a rappresentare la Nazionale Argentina nella imminente edizione di Copa America c’è lui, il giovane Valentin Carboni dell’Inter che tanto ha fatto bene in prestito al Monza fino a qualche settimana fa. Se per certi versi la scelta di convocazione ha fatto discutere, soprattutto a fronte dell’esclusione di Paulo Dybala, sotto altri aspetti Carboni lo ha davvero meritato dando conferma delle proprie qualità e della propria incisività anche nella gara amichevole contro il Guatemala.

Leo Messi è stato fra i primi ad averlo elogiato, quasi fosse un lasciapassare dal sapore di benedizione per tutti gli esordienti in Nazionale: bisogna prima passare da lui per l’okay definitivo. I due hanno stretto un ottimo rapporto a testimonianza del fatto che Carboni potrebbe avere un ruolo attivo nella formazione albiceleste in Copa America, anche per il tecnico Luis Scaloni.

Carboni sogna l’esordio con l’Argentina e l’Inter osserva compiaciuta: 40 milioni dopo la Copa America

A pochi giorni di distanza dall’avvio della manifestazione negli USA, infatti, ogni tassello deve esser studiato con estrema cautela da parte dei difendenti campioni del Mondo in carica. L’obiettivo ultimo resta quello di una vittoria e servirà l’apporto di tutti, anche nelle piccole azioni o nei brevi spiragli di gara cui ciascun individuo prenderà parte per il bene del collettivo.

Intanto Carboni se la gode in allenamento e sogna già l’esordio in grande stile: se dovesse far bene sarebbe un bene per l’Argentina ma anche per l’Inter, che ne seguirà attentamente gli sviluppi. I nerazzurri hanno un duplice interesse da non nascondere: che un altro calciatore in rosa si metta in mostra al passo di Lautaro Martinez accentua l’importanza del club a livello internazionale ma, sopra di ogni altra cosa, mette lo stesso club nelle condizioni di fare affarai proficui sul mercato.

Il valore del cartellino di Carboni potrebbe infatti subire un’importante impennata fino a toccare cifre vicine ai 40 milioni di euro, ottimale per una eventuale cessione. Chiaro è che per una simile apertura l’Inter dovrebbe comunque prendere in considerazione offerte tutt’altro che lontane da queste primissime indicazioni numeriche. Né Giuseppe Marotta né Piero Ausilio procederanno al ribasso per far contenta qualche altra pretendente, specie se questa dovesse palesarsi dalla Premier League.