Il club apre all’Inter: acquisto dalla Spagna a un passo

Operazione vicina alla chiusura per il giovane Alex Perez di provenienza dal Betis, così l’Inter intende investire su un difensore di prospettiva per rinvigorire i ranghi

La data d’apertura della sessione estiva di mercato è sempre più vicina e con essa sono vicine alla concretizzazione tutte le operazioni indirizzate dalla dirigenza nerazzurra nel corso dei mesi e delle settimane passate, non soltanto relative ai tanto attesi rinnovi di contratto pendenti dei calciatori selezionati.

Si aggiungeranno al gruppo di Simone Inzaghi i due parametri zero Mehdi Taremi e Piotr Zielinsk, mentre Giuseppe Marotta e Piero Ausilio saranno ben felici di accogliere anche qualche volto nuovo scoperto grazie all’aiuto dalla fitta rete di osservatori in giro per l’Europa. Questi svolgono infatti un ruolo estremamente importante per la salute del club in chiave futura e nulla è lasciato al caso.

Nello specifico, stando agli ultimi aggiornamenti a conferma di quanto anticipato su ‘interlive.it‘, l’Inter sarebbe pronta a chiudere l’affare di trasferimento del giovanissimo difensore centrale spagnolo classe 2006 Alex Perez, di provenienza dalla seconda squadra del Real Betis. Le parti erano già vicine di recente ma serviva soltanto l’apertura definitiva da parte del club cedente affinché la controparte nerazzurra potesse affondare il colpo, dopo che la dirigenza aveva accolto positivamente fra le mura amiche della propria sede di Viale della Liberazione i discorsi con l’agente Albert Botines.

Alex Perez ad un passo, giovanissimo centrale per Inzaghi all’Inter

La formula d’acquisto di Alex Perez dovrebbe esser la seguente: prestito con opzione di riscatto in caso di stagione soddisfacente in nerazzurro a patto che il calciatore riesca a firmare il rinnovo per almeno un’altra annualità con il Real Betis. In caso contrario, l’unica finestra utile sarebbe quella dell’acquisto secco a titolo definitivo per non attendere che il difensore venga svincolato al termine dell’attuale contratto in scadenza nel giugno 2025.

Forte di ciò l’Inter riuscirebbe a battere la concorrenza della Roma, altra grande pretendente di Serie A al cartellino del giovane prospetto difensivo. Anche i giallorossi sono infatti proiettati verso la costruzione di un organico eterogeneo e completo in ogni reparto, forte dell’acquisizione di nuove leve. Una strategia ormai piuttosto comunque fra le grandi squadre europee, sempre più ghiotte nel trattare calciatori di provenienza estera e in particolare d’origine sudamericana.