L’annuncio che cambia tutto: “È uno scenario possibile”

In casa Inter continua a tenere banco la questione legata alla costruzione del nuovo impianto sportivo, spunta intanto un nuovo annuncio a sorpresa

Un altro grande argomento di discussione in casa Inter, tema mercato a parte, è quello legato alla costruzione del nuovo stadio. Il club di Viale della Liberazione ha infatti deciso di dare la prelazione al Meazza, tenendo però a portata di mano un’altra idea, vale a dire metter su casa in zona Rozzano.

Le parti non si aggiornano ormai da diverso tempo e ad ammetterlo è stato proprio il sindaco di Rozzano, che ha colto la palla al balzo per offrire nuove ed ulteriori novità sull’argomento, diventato ormai una priorità assoluta per la squadra neo Campione d’Italia, che ha finalmente conquistato il suo 20esimo Scudetto.

Ferretti (sindaco Rozzano): “Nuovo stadio Inter qui da noi? È un’opera che può far del bene alla città”

In un’intervista concessa davanti ai microfoni de ‘Il Giorno’ nelle scorse ore, il primo cittadino di Rozzano, Gianni Ferretti, ha avuto tempo e modo di soffermarsi a lungo su una questione ben precisa, quella legata alla costruzione del nuovo impianto sportivo dell’Inter nei dintorni di quella stessa cittadina da egli rappresentata.

Queste, a tal proposito, le dichiarazioni rilasciate dal sindaco in questione sull’argomento: “Sono sincero, non ho più sentito nessuno a partire dal momento in cui mi avevano correttamente avvisato sul rinnovo della prelazione. Lo stadio a Rozzano è comunque uno scenario possibile, questo dev’essere chiaro. Continuiamo a pensare che sia un’opera che possa fare del bene alla nostra città in termini di immagine, indotto, posti di lavoro e servizi. Trattandosi di un’opera sovracomunale si potrebbero poi richiedere, per esempio, un prolungamento del metrò e un adeguamento della viabilità”.