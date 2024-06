L’Inter piazza il colpo in attacco: c’è l’indizio social

Zielinski a parte, i nerazzurri sono pronti a concludere una doppia operazione in entrata direttamente dalla Serie A. Questa volta la conferma arriva via Instagram

Il club di Viale della Liberazione ha deciso. Sarà Josep Martinez il vice Sommer, estremo difensore che nella prossima stagione indosserà i panni di secondo portiere dell’Inter per poi appropriarsi della titolarità nell’annata successiva.

Questo affare è infatti sempre più vicino alla chiusura, coi nerazzurri che sono pronti a versare 15 milioni di euro nelle casse del Genoa per il cartellino dell’ex Lipsia inserendo in aggiunta il cartellino di un giovane (Martin Satriano e Francesco Pio Esposito i principali indiziati). Non solo, la volontà del club meneghino è quella di chiudere anche per un nuovo difensore centrale, un giovane centrocampista e una seconda punta in grado di saltare l’uomo. Era e resta quello di Albert Gudmundsson, a tal proposito, il nome che continua ad avere maggiori apprezzamenti in casa Inter.

Da diverso tempo ormai, il tecnico Simone Inzaghi ha espressamente richiesto l’acquisto dell’islandese alla propria dirigenza, proprio in virtù del fatto che il classe ’97 conosce perfettamente il campionato di Serie A. La sensazione è quella che i nerazzurri possano ben presto finire per dare una forte accelerata al seguente affare. Un’operazione di mercato, questa, che in realtà potrebbe concludersi già nel giro delle prossime settimane e ad ammetterlo è stato proprio Florin Manea, agente partner dell’agenzia che cura gli interessi dell’ex AZ Alkmaar che nelle scorse ore si è così espresso sull’argomento: “Penso che andrà all’Inter. Secondo me alla fine vestirà nerazzurro, a meno che non arrivi qualcuno con i milioni veri“ – ha detto a Tv Play. Non solo, perché un ulteriore indizio lo ha voluto lanciare in prima persona proprio il diretto interessato.

Martinez-Inter, ci siamo: spunta intanto il like di Gudmundsson alla sola notizia

Josep Martinez è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato che ha dato anche lui oramai per concluso il seguente affare tramite il proprio account Instagram di riferimento. In realtà, però, la vera notizia è un’altra.

Al disotto della foto pubblicata via social dal giornalista di ‘Sky Sport’, è comparso infatti il like di Albert Gudmundsson proprio in riferimento alla news riguardante il proprio compagno di squadra, prossimo a prendere un volo con destinazione Milano. E’ questo, dunque, l’episodio che non è affatto passato inosservato ai tifosi nerazzurri, dettisi naturalmente sorpresi per via di quanto accaduto. Chissà, a questo punto, che anche l’affare Gudmundsson-Inter non sia in fase sempre più avanzata.