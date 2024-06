Affare bianconero: Esposito ‘alla Fabbian’ e nuovo difensore

L’affare andrebbe chiuso in fretta, dato che con le prestazioni europee Bijol potrebbe mettersi in mostra e attirare squadre estere. Di certo il ragazzo merita un’occasione in una big. Jaka Bijol sembra insomma pronto al grande salto, e l’Inter potrebbe essere la piazza giusta per sbocciare all’ombra di due centrali esperti come Acerbi e de Vrij. Per ora Bijol non è ancora considerato per quello che invece vale… un sottovalutato, insomma.

L’Udinese potrebbe chiedere intorno ai 10 milioni, che per l’Inter, al momento, sono troppi, ecco perché il club nerazzurro potrebbe proporre a quello bianconero l’inserimento di Sebastiano Esposito come contropartita. Oppure di un altro giovane della Primavera, come Stante.

Il ragazzo, che ha anche qualche goal in stagione nelle corde, non sarebbe male come riserva e come giovane da poter educare per il futuro, sul modello di Bisseck. Le voci di mercato dicono però che l’Inter starebbe per inviare al Betis una proposta di prestito con diritto di riscatto per Alex Perez e che trattativa sia lì lì per entrare nella cosiddetta fase calda.