Annuncio improvviso: Dumfries a zero come Skriniar

Il punto sul futuro del laterale olandese, in scadenza a giugno 2025 con l’Inter. Tre le ipotesi al vaglio

In casa Inter continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Denzel Dumfries, calciatore che ha un accordo che lo lega alla squadra neo Campione d’Italia soltanto per un’altra stagione.

L’ex Psv è infatti atterrato a Milano nell’estate del 2021 per un’operazione dal costo complessivo di 12 milioni di euro, siglando a quel punto un contratto dalla durata di quattro anni. L’ipotesi più probabile, ad oggi, resta quella dell’addio del classe ’96 in estate, scenario che a quel punto consentirebbe quantomeno al club meneghino di incassare qualcosina dalla cessione del proprio numero 2, che non ha ancora siglato alcun prolungamento di contratto con la formazione di Simone Inzaghi (e chissà se prima o poi accadrà). A complicare le cose, intanto, è la scarsa appetibilità che l’olandese ha ad ora sul mercato. Nel frattempo, sono tre gli scenari che i nerazzurri hanno tracciato per il futuro del 28enne nato a Rotterdam. Una situazione, questa, su cui a fare maggiore chiarezza è stato un qualcuno particolarmente vicino al mondo Inter.

Biasin: “Dumfries e l’Inter si sono dati appuntamento dopo l’Europeo. I nerazzurri non temono l’addio a zero”

Intervenuto sul canale YouTube di ‘IoTifoInter’, Fabrizio Biasin – giornalista di ‘Libero’ – ha fatto il punto sul futuro di Denzel Dumfries. Tre, a tal proposito, le ipotesi al vaglio in casa Inter per questo stesso argomento, proprio come rivelato dall’esperto di mercato, nonché tifosissimo del club di Viale della Liberazione:

“In maniera molto serena e pacifica, giocatore e società si sono dati appuntamento dopo l’Europeo, in quanto è già stata fatta un’offerta. In verità, però, Dumfries vorrebbe che la proposta fosse superiore. Nel caso in cui si facesse avanti una squadra importante, pronta a mettere una cifra adeguata sul tavolo e che convinca soprattutto il diretto interessato, allora ci si può dire serenamente addio. Se ciò non dovesse accadere, possono capitare due cose: o l’olandese rinnova trovando l’incastro, e questa sarebbe la situazione più gradita da Inzaghi, oppure può andare a scadenza. I dirigenti, intanto, non si stanno facendo grossi problemi: è costato 12 milioni tre anni fa e ce lo avresti ancora per un anno. Nessuna delle tre situazioni preoccupa l’Inter“.

Ammontano a 36, per il resto, le presenze collezionate dall’ex Psv nel corso della passata stagione, 31 di queste racimolate nel campionato di Serie A. Quattro, invece, i gol messi a registro da Dumfries, in grado di servire anche 6 preziosi assist.