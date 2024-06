Beffa alla Juventus: Chiesa a costo zero, stipendio ‘folle’

“La situazione è molto delicata per la Juve”. Le ultime sul futuro di Federico Chiesa con l’Inter eventuale protagonista

A meno di colpi di scena, da non escludere mai nel calciomercato, Federico Chiesa lascerà la Juventus in questo sessione estiva. Precisamente dopo l’Europeo, con i bianconeri che sperano in un rilancio del classe ’97 proprio nel torneo in Germania per poterlo piazzare altrove a condizioni economiche migliori.

Dopo un anno e mezzo deludente, dovuto anche a un difficile recupero post infortunio, il figlio d’arte non ha la fila di pretendenti pronte a svenarsi pur di strapparlo a Giuntoli e soci. La dirigenza juventina parte da una richiesta intorno ai 40 milioni di euro, ma se a Euro 2024 non farà lo stravedere – positivo l’esordio contro l’Albania, anche se il premio MVP lo avrebbe meritato Barella e non lui – ecco che il prezzo potrebbe abbassarsi e anche di molti considerato che il suo contratto è in scadenza a giugno del prossimo anno.

Negli ultimi giorni è riemersa la pista Bayern Monaco, ma restano più che valide quelle rappresentante da Roma (che ha già incontrato l’agente Ramadani) e Napoli. De Rossi e Antonio Conte sono suoi grandi estimatori, ma estimatore dell’esterno lo è pure Marotta. Del resto fu proprio il neo Presidente dell’Inter ad accordarsi col vecchio agente di Chiesa, Beppe Bozzo, per il trasferimento a Torino, avvenuto poi quando lo stesso Marotta aveva già traslocato in nerazzurro.

L’Inter non è in corsa per Chiesa, ma potrebbe entrare in scena qualora il ventiseienne restasse alla Juve non rinnovando però il contratto. In sostanza se diventasse ‘occasione’ a costo zero per l’estate 2025, commissioni escluse.

Inter, Chiesa a costo zero: “Stipendio da 10-12 milioni”

Chiesa che rimane alla Juve col contratto in scadenza è un’ipotesi remota, anche se non troppo remota secondo Gigi Di Biagio, intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play: “La situazione è molto delicata per i bianconeri, perché lui tra un anno va in scadenza. Le squadre pensano di offrire 20 milioni al massimo per il cartellino, perché poi lo potrebbero prendere a parametro zero”.

“Tra sei mesi firmerebbe gratis – rincara l’ex centrocampista nerazzurro – e poi potrebbe anche percepire uno stipendio da 10-12 milioni l’anno, perché il suo cartellino verrà acquistato senza spendere un euro”. Ovviamente l’Inter non gli offrirebbe mai quelle cifre, più plasubile invece una proposta di ingaggio da 6-6,5 milioni a stagione, più o meno quello che percepiscono Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, quest’ultimo con il fresco rinnovo fino a giugno 2029.