Emerson Palmieri e 20 milioni: Milan al tappeto se l’Inter accetta

Il West Ham potrebbe giocarsi la carta dell’ex calciatore della Nazionale Italiana come contropartita per l’affare Carlos Augusto ma ingaggio alto per l’Inter, il Milan osserva risvolti sull’erede di Theo

Seppur immersi nel nuovo contesto dell’Europeo 2024 di Germania all’insegna di tante sfide ancora da giocare per gli Azzurri di Luciano Spalletti, molti faticano a dimenticare l’impresa eroica degli uomini di Roberto Mancini tre anni fa usciti vittoriosi dalla massima competizione europea per nazioni.

Fra i protagonisti di quella cavalcata a sorpresa c’è stato anche Emerson Palmieri in qualità di terzino sinistro, scelto come sostituto dell’infortunato Leonardo Spinazzola. Da allora molte cose sono cambiate nell’assetto della squadra italiana e l’italo-brasiliano non fa più parte del giro della Nazionale, avendo scelto di concentrare tutte le proprie energie sul club ove attualmente milita: il West-Ham. In stagione ha svolto un ottimo lavoro complessivo, giocando il più possibile la quasi totalità delle partite di Premier League e compiacendo anche David Moyes nonostante la squadra abbia terminato il proprio cammino soltanto al nono posto.

Ora però anche il destino del calciatore sarebbe legato ai nuovi movimenti in panchina del club inglese: dal primo luglio subentrerà Julian Lopetegui ed è probabile che lo spagnolo intenderà rinforzarsi anche lungo la corsia esterna sinistra, sfruttando il cartellino di Palmieri come merce di scambio per raggiungere qualcuno in continua crescita in Serie A. Trattasi di Carlos Augusto, pronto per la sua seconda stagione con l’Inter e noto per esser un profilo duttile lungo tutto il fronte difensivo.

West Ham su Carlos Augusto, nell’affare anche Emerson Palmieri: la risposta dell’Inter

Emerson Palmieri è stato comunque accostato al Milan, per via delle insistenti possibilità di addio di Theo Hernandez che hanno continuato a risuonare anche nel corso dei giorni passati durante il ritiro della Francia per Euro 2024.

Nel caso in cui il West Ham dovesse realmente prendere in considerazione una simile ipotesi lascerebbe però al Milan soltanto le briciole di un affare non portato avanti e al cartellino di Emerson Palmieri verrebbe aggiunto un conguaglio di circa 20 milioni di euro nella speranza di convincere la dirigenza nerazzurra di procedere con l’operazione. L’Inter però non sarebbe interessata ad un affare del genere perché al momento il brasiliano ex-Monza è quanto di meglio si possa offrire a Simone Inzaghi nella fase d’interscambio con Federico Dimarco in stagione.