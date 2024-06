Kiss Kiss Napoli – Offerta clamorosa dell’Inter per Buongiorno

Anche l’Inter su Buongiorno per il testa a testa di mercato con il Napoli, rilancio pronto per convincere il Torino e superare la concorrenza nonostante l’inserimento di una probabile contropartita

Alessandro Buongiorno è stato uno dei calciatori della nuova generazione ad esser selezionato da Luciano Spalletti per rappresentare i colori della Nazionale Italiana del presente e del futuro nel corso della competizione europea attualmente in svolgimento in Germania.

Nell’attesa di conoscere il risultato della seconda partita in programma degli Azzurri contro la favorita Spagna per quel che appare un duello ai vertici del raggruppamento, il calciatore del Torino continua a far molto discutere di sé soprattutto in chiave mercato. Del resto, essendo stato uno dei migliori nel suo ruolo in stagione con la maglia granata, è verosimile che possa cambiare casacca dietro un’offerta da capogiro di provenienza dalle big non soltanto italiane. Tralasciando però l’interesse di club di rilevanza internazionale, tutte le attenzioni su Buongiorno piovono soprattutto dal Napoli.

A fungere da collante fra le parti sembrerebbe esserci soprattutto Antonio Conte che continua ad invocare il nome del difensore a gran voce mentre la direzione sportiva partenopea cerca di trovare una quadra coi Granata front economico. La richiesta per il trasferimento del calciatore a titolo definitivo appare infatti piuttosto alta, intorno ai 45 milioni di euro. Al momento il presidente Urbano Cairo non sembra intenzionato a fare sconti, pertanto potrebbe trattarsi di un prendere o lasciare. Quel che però preoccupa il Napoli non è tanto l’intransigenza del presidente del Torino quanto piuttosto le avances dell’Inter, altra grande pretendente al cartellino del calciatore.

Buongiorno nella morsa di Napoli e Inter, costo enorme per i nerazzurri

Stando alle novità riportate da ‘Kiss Kiss Napoli’, il club nerazzurro sarebbe infatti pronto all’affondo da 40 milioni di euro escluso l’eventuale inserimento di una contropartita tecnica che possa compiacere il Torino in stagione. Ci sarebbero così le condizioni per un testa a testa estivo piuttosto intenso, con il Napoli chiamato comunque a rivalutare la propria offerta al rialzo nel tentativo di sorprendere l’Inter e chiudere i conti una volta per tutte.

Quel che traspare nell’insieme di circostanze, tuttavia, è l’incapacità da parte del club di Viale della Liberazione di mettere le mani su Buongiorno a fronte di una spesa di simile portata. I 40 milioni ipotizzati sono infatti ancora troppi per il casse nerazzurre in questa fase di risalita finanziaria dopo l’arrivo di Oaktree al comando della nave e anche se il club riuscisse a recuperare tale somma dalle cessioni sul mercato, è più probabile che questa venga reinvestita sul profilo di un centravanti. Come nel caso di Albert Gudmundsson, unica grande priorità degli ultimi mesi.