Stankovic torna e riparte: affare quasi al traguardo in Serie A

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro dell’estremo difensore di attuale proprietà dell’Inter, reduce dall’esperienza trascorsa al fianco della Sampdoria nella stagione scorsa

Filip Stankovic rientrerà ben presto ad Appiano, anche in questo caso per dire nuovamente addio, verosimilmente tramite la formula del prestito, scenario che così facendo consentirà all’Inter di continuare a mantenere i diritti sulle prestazioni sportive del giovane classe ’02.

Di rientro dall’esperienza trascorsa al fianco della Sampdoria nella stagione scorsa, l’estremo difensore serbo ha dimostrato di essere un portiere di assoluto valore, peraltro con grandi margini di miglioramento. Ammontano a 37, per l’appunto, i gettoni racimolati nella scorsa edizione del campionato di Serie B dall’ex Volendam, rimasto dunque lontano dal terreno di gioco in una sola ed unica gara. Addirittura 8 i clean-sheet fatti registrare dal figlio d’arte, profilo da cui i blucerchiati non hanno ancora tolto i propri occhi di dosso.

Di fatto, un’ipotesi spuntata fuori nelle settimane scorse, è quella che la formazione ligure potesse provare a intavolare un nuovo prestito con l’Inter per Filip Stankovic, nome che in realtà ha mercato sia in Serie A che nel campionato cadetto. A testimoniarlo è il fatto che, Sampdoria a parte, anche una neopromossa è sempre più vicina a mettere le mani sul 22enne nato a Roma, seppur in via temporanea.

Venezia al lavoro per Filip Stankovic: si può chiudere a breve tramite la formula del prestito

Il Venezia, prossimo ad accogliere il tecnico Paolo Vanoli sulla propria panchina (ex collaboratore di Antonio Conte ai tempi dell’Inter), è pronto ad accogliere Filip Stankovic alla propria corte.

A riferirlo è ‘Tuttosport’, fonte secondo cui i lagunari sarebbero ora ad un passo dall’ingaggiare il giovane estremo difensore classe ’02. Un’operazione, questa, che può benissimo raggiungere la fumata bianca tramite la formula del prestito e legata nel caso anche a quella che porterebbe eventualmente Tanner Tessmann a vestire di nerazzurro, altro affare di mercato che in realtà non è ancora giunto alle battute finali proprio come riportato da alcuni media nei giorni scorsi.