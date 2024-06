Addio Inter dopo due stagioni: ceduto all’Arsenal proprio oggi

I nerazzurri non ci hanno visto lungo e si sono così privati di un attaccante di assoluto valore che però non è riuscito a brillare nella sua esperienza trascorsa a Milano

In oltre 115 anni di storia, l’Inter ne ha visti eccome di calciatori passare tra le sue file. Molti di questi non hanno lasciato il segno, a differenza di chi invece viene ricordato in ottimo modo dalle parti di Appiano.

No, non è il caso di Dennis Bergkamp, calciatore che ha avuto una carriera a dir poco straordinaria ma che ciò nonostante non è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi interisti, complici naturalmente le sue due deludenti stagioni disputate all’ombra del Duomo di Milano.

Il club di Viale della Liberazione lo ha infatti rilevato dall’Ajax nell’estate del 1993 per 12 milioni di sterline, maglia con cui il classe ’69 ha vinto 2 Coppe d’Olanda, 1 Eredivisie, 1 Coppa delle Coppe e 1 Coppa UEFA, segnando per l’esattezza 122 gol in 239 partite. Numeri, questi, che lo hanno poi portato a vestire la maglia dell’Inter, ma senza successo.

L’esperienza biennale trascorsa da Bergkamp in terra milanese si è infatti rivelata un assoluto disastro e nonostante la Coppa UEFA vinta nel 1994 col club meneghino, il centravanti olandese (cresciuto nell’Accademia giovanile dei lancieri) non è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni con indosso la casacca nerazzurra. A testimoniarlo sono le sole 10 realizzate in 50 presenze.

Fu allora che quel 20 giugno del 1995 (vale a dire 29 anni fa), il presidente Massimo Moratti decise di liberarsi all’istante dell’ormai ex numero 10 dell’Inter, cedendolo di fatto all’Arsenal per 4,5 milioni di sterline e facendo così registrare un’importante minusvalenza. Mai scelta si rivelò più sbagliata.

Non a caso, dopo essere rimasto a secco per sei partite consecutive, Bergkamp riuscì a realizzare 16 reti in 43 gare, diventando poi un titolare inamovibile nell’undici iniziale di Arsene Wenger, tecnico con cui la prima punta olandese ebbe il merito vincere 3 Premier League e 4 FA Cup, tutto questo mettendo a registro 120 gol in 411 apparizioni.