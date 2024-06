Inter, addio eccellente: un Big rescinde subito il contratto!

Nonostante un contratto che lo lega all’Inter fino al 2025, il calciatore potrebbe andare altrove: idea rescissione in vista

L’uomo delle grandi occasioni a costo zero, al secolo Beppe Marotta, ha già messo a segno, e prima del 30 giugno, i primi due colpi gratis dell’anno: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.



Il dirigente meneghino, specializzatosi negli arrivi a parametro zero lungo tutto l’arco della sua vincente esperienza tra Appiano Gentile e gli uffici di Viale della Liberazione, deve ora fare i conti con i mal di pancia di chi invece è prossimo a vedere esaurito il suo accordo con l’Inter. Dopo aver ‘accettato’ l’addio a costo zero di Gagliardini e D’Ambrosio nella scorsa estate, Marotta è intenzionato a lasciar andare gratis Stefano Sensi, che non rientra nei piani tecnici di Simone Inzaghi.

Oltre al centrocampista umbro, almeno altri tre profili di un certo spessore hanno poi il contratto in scadenza tra un anno, a giugno 2025. Tra questi, quello che ha più mercato è certamente Denzel Dumfries, già accreditato di salutare la truppa la scorsa estate, quando poi i 57,5 milioni – bonus inclusi – messi sul piatto dal Manchester United per Andre Onana (arrivato all’Inter gratis, tra l’altro…) convinsero la dirigenza a trattenere l’olandese. Il quale però, giova ricordarlo, non è l’unico che potrebbe salutare prima dell’avvio ufficiale della stagione 2024/25.

Rescissione a sorpresa, il veterano è ai saluti

Dopo che per mesi, forse anni, è stato corteggiato dai club di Premier League – ingolositi dalla possibilità di prelevarlo a costo zero dall’Inter – il veterano nerazzurro l’8 luglio scorso ha rinnovato il suo accordo (che era in scadenza al 30 giugno del 2023) fino al 2025. Dopo aver resistito alle lusinghe d’Oltremanica, l’ex Lazio è rimasto, contribuendo con la sua esperienza al raggiungimento dei grandi traguardi ottenuti dalla squadra nella stagione appena conclusa.

La volontà di rimettersi in gioco da assoluto protagonista altrove è però sempre ben presente nella mente di Stefan de Vrij, uno di quelli che ha vissuto sulla propria pelle la crescita dell’Inter da club che faticava a qualificarsi per la Champions a squadra che ha potuto dire la sua ai massimi livelli anche nella prestigiosa competizione continentale.

Indiscrezioni degli ultimi giorni riferiscono della possibilità di un’inaspettata rescissione consensuale dell’accordo col club meneghino: l’eventualità consentirebbe al difensore di accasarsi gratis dovunque voglia andare. Tra le pretendenti più accreditate, ecco spuntare la Juve (che fiuta l’occasione a zero) ma soprattutto il Napoli. Antonio Conte, per il quale de Vrij ha rappresentato il perno della sua difesa nella biennale esperienza del salentino a Milano, lo accoglierebbe a braccia aperte.