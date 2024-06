Inter scatenata sul mercato: 7 contropartite sul tavolo

L’Inter è pronta a prendersi la scena in questo calciomercato. Sono sette le contropartite che i nerazzurri hanno intenzione di utilizzare

L’Inter si prepara a far entrare nel vivo il suo calciomercato. Terminata la vicenda societaria e il passaggio da Zhang a Oaktree, i nerazzurri ormai da diversi giorni si stanno concentrando sui rinforzi da dare a Simone Inzaghi. Alcuni colpi sono ormai in dirittura di arrivo mentre per altri c’è bisogno di tempo e di uscite.

Come ormai sappiamo da tempo, le condizioni economiche non consentono ai nerazzurri di chiudere alcune operazioni senza cessioni e poi c’è la necessità di trovare l’accordo con gli altri club sulle contropartite.

Da parte di Marotta, infatti, non c’è intenzione di chiudere le operazioni senza inserire alcuni dei talenti interisti nell’affare. Una scelta sia per far abbassare il prezzo del possibile acquisto, ma anche per togliere dal monte ingaggi giocatori non assolutamente semplici da piazzare in una sessione di calciomercato come quella estiva.

Calciomercato Inter: pronte sette contropartite

Il calciomercato estivo per molte squadre sarà caratterizzato da scambi e anche l’Inter è pronta a sfruttare le proprie risorse per cercare di chiudere alcuni colpi. Alcuni giocatori sono ormai in procinto di partire. Stiamo parlando di Oristanio (andrà al Genoa nell’operazione Martinez), dei fratelli Esposito (Pio a Cagliari e Sebastiano all’Empoli), Stankovic a Venezia. Ma il lavoro di Marotta non è assolutamente finito qui. Sono altri giocatori in uscita e che il presidente nerazzurro vorrebbe piazzare in alcune trattative in corso.

E’ il caso, per esempio, di Satriano e Zanotti, due nomi potrebbero entrare nell’operazione Gudmundsson con il Genoa. Ma l’Inter è pronta ad inserire in alcuni affari anche i cartellini di Fontanarosa, Radu, Salcedo, Agoume e Vanheusden. Sono sette giocatori che potrebbero consentire ai nerazzurri di chiudere alcuni colpi senza dover spendere una cifra economica elevata. Una strategia che consentirebbe al club campione d’Italia di salvaguardare i propri conti, ma allo stesso tempo dare al tecnico una rosa molto competitiva.

Nelle prossime settimane capiremo meglio il destino dei giocatori nominati in precedenza. Ma in casa Inter le idee sono molto chiare sul loro futuro. Marotta proverà ad inserire la maggior parte (se non tutti) in alcune operazioni necessarie per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Vedremo se alla fine l’obiettivo sarà raggiunto oppure i club coinvolti in queste trattative porteranno Marotta a cambiare i propri piani.