Kean per completare l’attacco: Juve-Inter, le cifre

L’attaccante made in Italy viaggia sempre più spedito verso l’addio in estate. A pesare è infatti l’accordo che lo lega ai bianconeri sino a giugno 2025, ma non solo

Con ogni probabilità, le strade di Moise Kean e quella della Juventus finiranno per separarsi tra soli pochi mesi, complice naturalmente il contratto che lega l’ex Psg alla formazione pluricampione d’Italia per un altro anno.

Non solo, perché in realtà la dirigenza bianconera ha deciso di disfarsi il prima possibile del classe ’00 su richiesta del neo arrivato Thiago Motta, tecnico che non reputa fondamentale l’attuale numero 18 della Vecchia Signora per il proprio progetto, al pari di Weston McKennie, Filip Kostic e Arkadiusz Milik, altri calciatori che viaggiano sempre più spediti verso l’addio. Senza poi dimenticare che un’altra situazione che preoccupa in casa Juventus è quella legata al futuro di Federico Chiesa, altra pedina legata a questo stesso sodalizio fino al 2025 proprio come Kean, profilo che a sua volta potrebbe anche finire per trovar posto sul tavolo dell’Inter in questo modo.

Kean proposto all’Inter? Possono provarci gli agenti

Pur essendo consapevoli del fatto che l’Inter non aprirebbe mai e poi mai le proprie porte difronte a questo eventuale scenario di mercato, gli agenti di Moise Kean potrebbero ugualmente finire per offrire il proprio assistito ai nerazzurri, ancora alla ricerca di una nuova pedina offensiva da poter regalare al tecnico Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

Ammontano a 20 le presenze racimolate nella scorsa regular season dall’ex centravanti di Psg ed Everton, 19 di queste nel campionato di Serie A, manifestazione in cui il classe ’00 non ha trovato alcun acuto né a livello di gol né in termini di assist. Ciò sta a significare che l’attuale numero 18 della Juventus, vista e considerata la sua giovane età, è ora alla ricerca di una nuova esperienza che possa in qualche modo permettergli di rilanciarsi (magari anche per tornare a vestire la maglia della Nazionale).

Di 10 milioni di euro la valutazione che ne fa la Vecchia Signora del 24enne nato a Vercelli, profilo che in alcun modo finirebbe per ingolosire il club meneghino. La volontà dei nerazzurri è infatti quella di chiudere per una nuova seconda punta dotata di grande estro e fantasia e in grado di saltare l’uomo. Quello di Albert Gudmundsson, a tal proposito, il nome che continua a piacere più di tutti dalle parti di Viale della Liberazione. Bologna e Fiorentina. Sono queste due, intanto, le società militanti quest’oggi nel massimo campionato italiano che stanno continuando a monitorare la situazione legata al futuro del giovane prodotto del vivaio bianconero.