Opzione attivata: è fatta, chiusa un’altra operazione

L’Inter ha chiuso una nuova operazione di calciomercato. I nerazzurri hanno deciso di attivare l’opzione presente sul contratto

In attesa di definire le altre operazioni in entrata, in casa Inter sono in corso riflessioni anche sui giocatori presenti in rosa. I rinnovi di Barella e Lautaro sono cosa fatta, ma il lavoro di Marotta non è assolutamente finito qui. Il presidente nerazzurro nei prossimi giorni scioglierà le ultime riserve. Un passaggio necessario anche per capire come muoversi sui rinforzi da dare a Simone Inzaghi (il rinnovo è ancora non chiuso) per rendere la rosa ancora più competitiva.

Intanto, come riferito da Tuttosport, una operazione è ormai definita. I nerazzurri hanno deciso di attivare l’opzione presente sul contratto. Una scelta che era nell’aria ormai da tempo anche se fino a questo momento l’Inter si era preso del tempo per riflettere. Alla fine la scelta è stata quella di continuare insieme. Una conferma importante considerando anche il ruolo del giocatore avuto in questa stagione all’interno del gruppo guidato da Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: c’è il sì di Marotta, arriva la firma

In casa Inter al momento si sta lavorando su due strade. Da una parte il club nerazzurro è impegnato a individuare i giocatori ideali da dare a Simone Inzaghi. Dall’altra è stata aperta una riflessione sul tema rinnovi. Un argomento che Marotta sperava di poter chiudere ancora prima della fine dello scorso campionato, ma i problemi economici hanno costretto la dirigenza a rinviare il tutto di qualche mese.

Ora da qualche settimana molti discorsi sono entrati nel vivo e arrivano anche le prime scelte ufficiali. Barella e Lautaro (si attende solo l’ufficialità) sono stati coloro che hanno aperto la lunga striscia dei rinnovi, ora è il turno di Raffaele Di Gennaro. L’Inter, infatti, ha deciso di esercitare l’opzione presente sul contratto per il prolungamento annuale. Una conferma che era nell’aria per il terzo portiere nerazzurri e il prossimo anno, quindi, sarà ancora lui a completare il reparto degli estremi difensori della squadra di Inzaghi.

Una scelta importante anche per quanto riguarda la lista FIGC. Di Gennaro, infatti, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e questo consente di liberare un ulteriore slot in vista del calciomercato. Per l’ex Latina e Cittadella, quindi, ancora una esperienza con il club campione d’Italia nella speranza di poter ottenere altri risultati simili e magari trovare qualche minuto in più rispetto a quanto successo nel campionato che si è appena concluso.