Inter esagerata: c’è già il primo colpo a zero del 2025

Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza nerazzurra hanno già individuato un importante affare di mercato in ottica futura. Ecco di chi si tratta

Come già accaduto nel corso della passata estate, l’intenzione dell’intero organigramma dirigenziale dell’Inter è quella di mettere nelle mani del tecnico Simone Inzaghi una squadra quanto più competitiva possibile.

Di fatto, l’intento di Marotta, Ausilio e soci non è altro che soddisfare le richieste del proprio mister, che a tal proposito ha già fatto sapere di desiderare un nuovo portiere (Josep Martinez in questo caso), un altro difensore centrale, un giovane centrocampista e una seconda punta in grado di saltare l’uomo. Va fatta però anche un’altra precisazione.

Come ormai risaputo, il club di Viale della Liberazione non ha mai perso di vista alcun tipo di situazione. Anzi, proprio l’attuale presidente del club meneghino ci ha abituato in passato a diverse operazioni in entrata a parametro zero. Lo si è visto dapprima con Onana, Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram e così via e ora con Zielinski e Taremi. Non solo, perché l’Inter è sì focalizzata sulla prossima finestra di calciomercato estiva, oramai alle porte, ma in realtà ha già incominciato a guardare anche a quella in formato 2025, ponendo di fatto sul proprio taccuino un potenziale free-agent. Trattasi in questo caso di Victor Lindelof, nome monitorato già in passato sui nerazzurri.

L’Inter ha chiesto informazioni per Lindelof: è in scadenza di contratto

Facendo riferimento a quanto raccontato da ‘CaughtOffside‘ in queste ultime ore, la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi è finita per chiedere alcune informazioni all’agente di Victor Lindelof, inerenti in questo caso alla situazione legata al futuro del suo assistito.

La medesima fonte riferisce inoltre che anche Fenerbahce, Al-Nassr e Al-Ittihad hanno deciso di cavalcare lo stesso e identico tipo di scenario, informandosi dunque sulla posizione del classe ’94, legato al Manchester United da un accordo valido sino a giugno 2025. Chiaro, però, che la volontà dei Red Devils è quella di provare a monetizzare qualcosina dalla cessione del proprio numero 2, che ha una valutazione che si aggira sugli 8-10 milioni di sterline. Ammontano a 28, per il resto, le presenze raccolte dal centrale svedese nel corso della passata stagione (19 di queste racimolate nella scorsa edizione del campionato di Premier League), con l’ex Benfica che è riuscito a mettere a referto anche 1 rete e 1 assist, senza dunque essere una delle prime scelte del tecnico Erik ten Hag.