Rabiot-Inter a zero: c’è il colpo di scena

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del centrocampista francese, finito sulla lista della spesa dei nerazzurri a partire già dai mesi scorsi

Non è ancora chiaro che cosa ne sarà del futuro di Adrien Rabiot. L’ex Psg è infatti in possesso di un contratto che lo lega alla Juventus sino al prossimo 30 giugno, ragion per cui in caso di mancato accordo per il rinnovo il classe ’95 finirà per porgere i propri saluti in maniera definitiva a questo stesso sodalizio.

Il neo tecnico Thiago Motta, che in passato ha vestito la maglia dei transalpini proprio al fianco del centrocampista francese, reputa fondamentale l’attuale numero 25 dei bianconeri per il proprio progetto. Quel che resta da capire è però la volontà del calciatore, finito a partire già dai mesi scorsi sul taccuino di Marotta, Ausilio e della restante parte della dirigenza interista come potenziale free-agent.

In realtà, però, un’altra ipotesi di cui tener conto è quella che Rabiot possa anche finire per lasciare direttamente la Serie A, migrando a quel punto in un campionato estero, come magari la Premier League. Occhio perché, in tal senso, potrebbe essere proprio il Tottenham il sodalizio che potrebbe finire per farsi ben presto avanti per il giovane prodotto del vivaio dei parigini.

Rabiot, può aprirsi anche la pista Tottenham: l’Inter monitora la situazione