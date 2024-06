Simeone e lo ‘scippo’ all’Inter: “Telefonata quasi ogni giorno”

Diego Simeone è ‘innamorato’ calcisticamente di un calciatore dell’Inter. L’ammissione a sorpresa: “Contatti tra i due quasi quotidiani”

I risultati e le prestazioni dell’Inter non sono assolutamente passate inosservate alle big europee. Gli apprezzamenti per i giocatori nerazzurri in questi mesi non sono assolutamente mancati, ma da parte di Marotta nessuna apertura ad una cessione. L’intenzione del presidente è quello di mantenere la base della squadra per continuare a sognare in grande e, perché no, tentare ancora una volta l’assalto alla Champions League.

Tra i giocatori presenti attualmente nella rosa nerazzurra c’è uno che piace moltissimo a Diego Simeone. Il tecnico dell’Atletico Madrid è calcisticamente innamorato dell’interista tanto che tra i due i contatti sono stati quasi quotidiani. Apprezzamenti che, almeno fino a questo momento, non si sono trasformati in qualcosa di reale. Molto probabilmente sarà così anche in futuro considerando anche la posizione dei nerazzurri.

Simeone ‘impazzito’ per un nerazzurro: “Contatti ogni giorno”

Diego Simeone ha sempre guardato con interesse al campionato italiano e in passato ha fatto di tutto per cercare di portare uno dei protagonisti all’Atletico Madrid. Una corte serrata che non ha dato i suoi frutti, ma sicuramente l’apprezzamento del Cholo è stato molto gradito dal diretto interessato.

Il calciatore finito nel mirino dell’ex giocatore di Inter e Lazio è proprio Nicolò Barella. In un’intervista a L’Unione Sarda, il presidente del Cagliari Giulini ha ammesso la corte di Simeone a quello che ai tempi era il suo giocatore: “Lo chiamava quasi ogni giorno. Alla fine ha rinnovato con noi e questo ci ha permesso di fare una plusvalenza con la sua cessione all’Inter“.

Il pressing del Cholo non ha quindi dato i suoi effetti. Il centrocampista, infatti, ha preferito continuare la sua esperienza in Italia e firmare con l’Inter. Ma siamo certi che la stima del tecnico dei Colchoneros nei confronti del giocatore sardo non è assolutamente diminuita. Anzi, guardando le ultime prestazioni messe a referto sia con il club milanese che con la maglia della nazionale, magari è aumentata.

Ma difficilmente le strade di Simeone e di Barella si incroceranno. L’Inter ha appena rinnovato il contratto del centrocampista fino al 2029 a conferma che il sardo è un perno dell’undici di Simone Inzaghi e assolutamente al centro del nuovo progetto nerazzurro targato Oaktree.