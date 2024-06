“Alla Juve”: Frattesi agita l’Inter, annuncio esplosivo

A sorpresa, il forte centrocampista azzurro potrebbe finire per lasciare Milano in estate. Il rischio è quello che possa scoppiare a breve un vero e proprio caso

Le strade di Davide Frattesi e quella dell’Inter si sono incrociate per la prima volta nel corso della passata estate, periodo in cui il club di Viale della Liberazione ha dovuto versare 38 milioni di euro complessivi nelle casse del Sassuolo pur di acquisire i diritti sulle prestazioni sportive del classe ’99.

Oggi, a distanza di un anno, possiamo permetterci di dire che la prima stagione vissuta in nerazzurro dal giovane prodotto del vivaio della Lazio è stata più che positiva. Ammontano a 8, infatti, i gol messi a registro dalla mezz’ala 24enne, in grado di servire anche 7 assist. Ciò nonostante, il reale aspetto di cui va tenuto conto è il fatto che l’attuale numero 16 dell’Inter sia partito praticamente sempre e comunque dalla panchina, avendo così pochissimi minuti a sua disposizione.

D’altronde, facendo riferimento a quanto raccontato da ‘Il Corriere dello Sport’ nelle scorse ore, durante la giornata di ieri è andato in scena all’interno della sede della squadra neo Campione d’Italia un incontro tra la dirigenza meneghina e l’agente di Frattesi, nonché Beppe Riso. Un incontro, questo, in cui secondo quanto riferito dalla stessa fonte si è discusso proprio del minutaggio del forte centrocampista made in Italy con vista sulla prossima stagione.

Sostanzialmente, la volontà dell’ex Monza ed Empoli è quella di giocare di più. Meno di una settimana fa, invece, Frattesi aveva ammesso di essere soddisfatto dei minuti concessigli in stagione dal tecnico Simone Inzaghi, notizia praticamente smentita dal suo rappresentante. Il rischio, dunque, è quello che possa scoppiare a breve un vero e proprio caso. Intanto, c’è un qualcuno che ha già pensato quale potrebbe essere la prossima ed eventuale sistemazione dell’incursore originario di Roma.

Trevisani: “Frattesi piace a Juventus e Roma”

Intervenuto sul canale Youtube di ‘Cronache di Spogliatoio’, il telecronista e opinionista sportivo Riccardo Trevisani ha avuto tempo e modo di analizzare la situazione di Davide Frattesi, sbilanciandosi inoltre sul possibile futuro del classe ’99. Queste, a tal proposito, le dichiarazioni rilasciate sul conto dell’ex Sassuolo:

“Secondo me Frattesi piace anche in Italia, e mica poco. Fa gola alla Juve, ma anche alla Roma. Se fossi l’Inter non lo lascerei andare, anche per via della spesa compiuta un anno fa. Ma se tu mi dici che pensi che debba giocare di più, io allora penso che debba giocare di più. Al tempo stesso dico: a chi lo leva il posto? Io, personalmente, non sono così convinto che Zielinski abbia ancora tanto da dare, lo penso già dall’anno scorso al Napoli e lo si è visto anche all’Europeo. Fermo restando che Inzaghi può rigenerare chiunque, perché lo ha fatto anche con Mkhitaryan che non era minimamente quello degli ultimi due anni prima di incontrare il tecnico piacentino, nel caso in cui Zielinski dovesse giocare 2mila minuti e quelli di Frattesi dovessero diminuire, fossi nell’ex Sassuolo domanderei di andare a giocare altrove”.