Lookman-Carboni, l’operazione folle di Inter e Atalanta

I bergamaschi non tolgono gli occhi di dosso dal fantasista argentino, di rientro a Milano dopo il prestito vissuto al fianco del Monza. Spunta intanto un nuovo scenario a sorpresa per il futuro

E’ quello di Valentin Carboni il nome individuato dall’Atalanta per provare a rinforzare il proprio attacco. Al netto dell’interesse nutrito dai bergamaschi nei confronti di Nicolo Zaniolo, il tecnico Gian Piero Gasperini è infatti finito per richiedere alla propria dirigenza l’acquisto del giovane classe ’05, atteso ad Appiano a inizio luglio dopo aver trascorso la scorsa regular season al fianco del Monza tramite la formula del prestito.

Di 30 milioni di euro la valutazione che fa l’Inter del giovane prodotto del proprio vivaio, pedina finita già nel gennaio scorso sotto il tiro di Fiorentina e West Ham in realtà. Ammontano a 31 le presenze racimolate dal fantasista argentino nello scorso campionato, manifestazione in cui il baby prodigio nato a Buenos Aires ha messo a registro anche 2 reti e 4 assist.

Del trequartista sudamericano si parla un gran bene non soltanto in patria, ma anche nelle restanti parti del mondo. Non per nulla, anche due figure come Lionel Messi e Lautaro Martinez hanno recentemente speso grandi parole sul conto dell’ormai ex numero 21 dei brianzoli, convocato dal Ct Lionel Scaloni per la Copa America 2024, competizione che ha preso il via soltanto nelle scorse ore. Così come l’Atalanta, però, del resto anche l’Inter è alla ricerca di almeno una nuova pedina offensiva.

Il club di Viale della Liberazione è infatti in cerca di una seconda punta, dotata di grande estro e fantasia, che sappia perfettamente come saltare il proprio diretto concorrente. Resta sì Albert Gudmundsson il preferito della dirigenza nerazzurra per quella stessa zona di campo, ma occhio anche alla candidatura di Ademola Lookman, nome che fa sicuramente gola all’interno della sede della squadra neo Campione d’Italia ma che è fuori portata, complice naturalmente la valutazione raggiunta dal nigeriano (che non lascerà Bergamo per meno di 50 milioni di euro).

A questo punto dunque, visto e considerato anche l’interesse nutrito dall’Atalanta nei confronti di Valentin Carboni, un’idea di cui tener conto è quella che possano anche essere gli intermediari dei due calciatori a provare a lanciare questa eventuale idea di mercato: Lookman in cambio del gioiello di attuale proprietà dell’Inter più soldi in favore della Dea. 17 reti e 10 assist. Questo, invece, il bottino raccolto dal classe ’97 nella passata regular season.