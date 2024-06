Pazzesca Inter, van Dijk a zero: tutti i dettagli

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del centrale olandese, legato al Liverpool da un accordo valido sino a giugno 2025

Potrebbero finire per separarsi già in estate le strade di Virgil van Dijk e quella del Liverpool, club che ha accolto il classe ’91 alla propria corte nella stagione 2017-18 sborsando 85 milioni di euro, cifra che ha reso l’ex Southampton il difensore più pagato di sempre.

A influire nelle dinamiche potrebbe essere anche il recente addio di Jurgen Klopp, tecnico che ha consegnato la propria eredità nelle mani di Arne Slot soltanto qualche settimana fa. A pesare è l’accordo che lega l’attuale Capitano e numero 4 dei Reds a questo stesso sodalizio sino a giugno 2025, ragion per cui sono due gli scenari a disposizione del 32enne nato a Breda, trascorrere un’altra stagione a difesa di questi colori oppure dire addio a costo zero tra un anno esatto (ammesso e concesso che le due parti non siglino alcun rinnovo di contratto tra loro).

In quel caso, a poter farsi avanti per uno dei migliori difensori attualmente in circolazione in Europa potrebbe essere proprio l’Inter, club sì a caccia di un nuovo centrale di difesa per l’estate, ma che tra circa 365 giorni di tempo rischia di trovarsi nella stessa e identica situazione, proprio in virtù del contratto di Stefan de Vrij in scadenza tra un anno, nonché connazionale di van Dijk.

L’Inter può finire per pensare all’ingaggio di van Dijk a zero nell’estate del 2025: l’olandese è in scadenza

In caso di mancato accordo per il rinnovo, e di conseguente permanenza in Inghilterra per un’altra stagione da parte di Virgil van Dijk, l’Inter potrebbe finire per pensare all’ingaggio del forte centrale olandese in ottica dell’estate del 2025.

Spinto dal desiderio di poter intraprendere una nuova avventura, il classe ’91 potrebbe anche finire per decidere di immergersi in un campionato comunque ostico come quello della Serie A, in quel caso con indosso i colori nerazzurri. Vero, al momento si tratta soltanto di una pura suggestione di mercato, ma chissà che questa ipotesi non possa finire per trovare nuove conferme col passare del tempo, col club di Viale della Liberazione che potrebbe finire per proporre un biennale in favore dell’attuale leader dei Reds, che nella scorsa stagione ha racimolato 48 presenze (36 di queste nel campionato di Premier League), 4 gol e 2 assist, risultando così anche nella passata annata una delle migliori pedine a disposizione del suo ormai ex allenatore, quale Jurgen Klopp.