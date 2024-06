Quinta punta Inter: fanno lo scambio con la Roma

Il club capitolino, proprio come i nerazzurri, è a caccia di nuovi rinforzi per il proprio reparto avanzato. Spunta un nuovo scenario a sorpresa per l’estate

La Roma di Daniele De Rossi è in cerca di nuove pedine offensive da poter accogliere alla propria corte già in questi mesi. A pesare è infatti l’addio di Romelu Lukaku, che rientrerà a Londra a inizio luglio, e le situazioni legate al futuro di Tammy Abraham, Andrea Belotti e Paulo Dybala.

Regna infatti grande incertezza attorno all’ex Juve, in scadenza nel 2025. Discorso leggermente diverso invece per il centravanti di nazionalità inglese e l’ex Torino, finiti entrambi sul mercato (non va poi dimenticato che il contratto del Gallo scadrà tra un anno proprio come quello della Joya). Di conseguenza, il club capitolino ha già incominciato a guardarsi attorno, mettendo di fatto per inciso il nome di Andrea Pinamonti sul proprio taccuino.

La Roma piomba su Pinamonti: Inter non interessata

E’ quello di Andrea Pinamonti il profilo individuato dalla Roma per provare a inforzare il proprio reparto avanzato, complice naturalmente la recente retrocessione in Serie B da parte del Sassuolo.

A tal proposito, ecco che il club capitolino ha già escogitato un piano pur di provare ad appropriarsi del classe ’99 in estate, passato dall’Inter alla formazione neroverde due anni fa per 20 milioni di euro. L’intenzione dei giallorossi è infatti quella di provare a ingolosire il sodalizio emiliano ponendo sul tavolo un’offerta in soldi più in aggiunta il cartellino di un giovane.