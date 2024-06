Sei operazioni in uscita: Inter, 25 milioni a bilancio

Nerazzurri già al lavoro per progettare la prossima finestra di calciomercato estiva, sessione in cui la volontà della formazione di Simone Inzaghi è quella di dire addio a diverse pedine

Al netto degli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, attesi entrambi a Milano a inizio luglio a costo zero, l’intenzione della dirigenza di Viale della Liberazione è quella di disfarsi di determinati calciatori reputati tutt’altro che fondamentali per il progetto Inter.

Eccezion fatta per Arnautovic o ad esempio Dumfries, entrambi in scadenza tra un solo anno, s’hanno da includersi in quest’elenco anche quei giocatori che hanno trascorso la regular season in formato 2023-24 lontano da Appiano, ma restando pur sempre sotto contratto col club meneghino. Joaquin Correa, Andrei Ionut Radu, Zinho Vanheusden, Eddie Salcedo, Lucien Agoume e Martin Satriano. Sono queste infatti le pedine che la squadra neo Campione d’Italia punta a cedere già in estate, esuberi con cui la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi potrebbe finire per alleggerire il bilancio di oltre 25 milioni di euro nel caso in cui questo stesso sodalizio dovesse riuscire a disfarsi in via definitiva di ognuno di loro.

Certo, non sarà facile, ma l’intento dei nerazzurri è quello di non avere più nulla a che fare con questi determinati calciatori, a partire dal Tucu che ha un impatto importante di quasi 15 milioni di euro, 14,9 per essere più precisi, senza poi dimenticare gli 8,4 di ammortamento e i 6,4 di stipendio lordo annuo, evidenzia ‘Calcio e Finanza’. A seguire, invece, ci sono l’ex estremo difensore di Genoa e Cremonese (mal ricordato per via di quel surreale errore compiuto contro il Bologna e che a bilancio pesa 3,4 milioni), l’attuale Capitano dello Standard Liegi (3,1), l’attaccante che ha trascorso gli ultimi sei mesi in forza al Lecco (2,5), il centrocampista reduce dall’esperienza vissuta col Siviglia (1) e il centravanti classe ’01 di rientro dall’avventura trascorsa col Brest (536mila euro).