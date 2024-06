Batosta difficile da digerire per l’Inter: saluta e va alla Juve

Il club nerazzurro viene superato dai grandi rivali nella corsa al giocatore: il ruolo di Thiago Motta nella vicenda

La sessione estiva di calciomercato non è ancora ufficialmente iniziata, ma praticamente tutti i club, dai più piccoli ai più ambiziosi, hanno già mosso le loro pedine in vista di un rafforzamento delle rispettive rose. L’attenzione, allo stato attuale, si concentra soprattutto, ma non solo, su tutti quei profili che non hanno ancora rinnovato il loro contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Con gli Europei in pieno corso di svolgimento, parecchi Direttori sportivi si sono mossi col dovuto anticipo per evitare delle lungaggini derivanti dalla poca attenzione che verrebbe data alle questioni di mercato da calciatori impegnati con la testa e con il cuore nella prestigiosa kermesse continentale. Questo ovviamente non impedisce di porre comunque le basi per un primo dialogo, per un approccio preliminare magari da perfezionare a bocce ferme, dopo il 14 luglio.

Tra i giocatori maggiormente corteggiati dalle big c’è sicuramente un classe 2000 svizzero che è stato schierato titolare in entrambe le prime due gare di Euro 2024 dal suo Ct. Reduce da un’ottima stagione – che magari avrebbe potuto essere più prolifica dal punto di vista delle soddisfazioni personali – con la maglia del Bologna, l’elvetico di origini senegalesi è stato messo nel mirino dall’Inter. Ma anche dal suo mentore, che vorrebbe portarlo con sé nella sua nuova avventura all’ombra della Mole.

Segue Thiago Motta e inguaia l’Inter: Ndoye si allontana

Indicato come possibile pedina utile sia per rinforzare il reparto offensivo, sia per varare eventualmente un 3-5-2 molto aggressivo sugli esterni, Dan Ndoye è stato messo nel mirino di Marotta ed Inzaghi da diverse settimane. Il calciatore, tra i più cresciuti sotto la sapiente gestione del tecnico italo-brasiliano, fa gola ovviamente anche alla stessa Juve, che in questa prima fase di mercato sta raccogliendo le indicazioni del suo nuovo allenatore.

Negli ultimi giorni il pressing della ‘Vecchia Signora’ si sarebbe fatto via via più insistente, col ragazzo che – per quanto immerso nella magia di Euro 2024 – avrebbe dato il suo assenso di massima a seguire il suo mentore in quel di Torino.

Per la Juve si prospetta comunque ora l’arduo compito di convincere il club felsineo a lasciar andare lo svizzero, facente parte di quella lunga schiera di profili rossoblù diventati improvvisamente appetibili ed appetiti dalle big di Serie A. Il prezzo di Ndoye è sui 30 milioni.