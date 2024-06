Inter, affare verso la chiusura: l’annuncio del Ds

In arrivo una nuova operazione in uscita in casa nerazzurra, ecco di chi si tratta

Prima squadra e non solo, da sempre l’Inter ha dimostrato di avere massima premura anche per la formazione Primavera. Ne è da testimonianza il fatto che i più grandi talenti di questa stessa selezione, una volta formati, siano poi stati rivenduti a grandissime cifre.

E’ il caso di Andrea Pinamonti, Cesare Casadei (entrambi rivenduti per 20 milioni di euro) e infine Giovanni Fabbian, pedine che in questi ultimi anni hanno ben figurato al cospetto della seconda squadra di marca interista. Al giorno d’oggi invece, al netto delle grandi qualità tecniche possedute dai vari Fontanarosa, Aleksandar Stankovic e così via, un altro giovane di attuale proprietà del club di Viale della Liberazione con grandi margini di miglioramento è sicuramente Giacomo Stabile, profilo che ben presto finirà sicuramente per abbracciare una nuova esperienza tramite la formula del prestito, proprio come emerso nelle scorse ore.

Mavilla (Ds Alcione): “Pronti a contribuire alla crescita dei giovani di Milan e Inter. Stabile? Ci piace molto”

Intervenuto davanti ai microfoni di ‘TMW Radio’, il Direttore Sportivo dell’Alcione (sodalizio militante quest’oggi nel campionato di Serie D, girone A) ha avuto tempo e modo di soffermarsi su diversi temi, sbilanciandosi a quel punto anche sulla situazione di Giacomo Stabile, gioiellino della Primavera dell’Inter. Queste, a tal proposito, le dichiarazioni rilasciate da Matteo Mavilla sul conto del giovane classe ’05. E non solo:

“Di certo non ci poniamo al livello di Milan o Inter, ma ci consideriamo sicuramente la terza squadra. Come società professionistica, ci mettiamo a disposizione per tutti quei ragazzi che magari non sono ancora pronti. Possiamo essere un valore aggiunto, meno per i rossoneri che hanno da poco dato il via al progetto Under 23, ma volendo col club di Viale della Liberazione possiamo invece trovare una collaborazione”.

“Giusto per dirne una, Stabile è un giocatore che a me, personalmente, piace tantissimo e che ha enormi margini di miglioramento. Deve giocare tante partite con i grandi e ha bisogno di un ambiente come il nostro, in cui ci sono le giuste pressioni. Siamo un gruppo giovane e a prescindere dal modo in cui andranno le cose credo che il ragazzo farà un percorso importante di crescita. Siamo quindi a disposizione per far crescere questi ragazzi con potenzialità importanti”.