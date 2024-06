La Juve anticipa l’Inter: 25 milioni subito, salta il colpo a zero

Bianconeri pronti a prendere sul tempo il club meneghino. Giuntoli vuole regalare subito un nuovo centrocampista a Thiago Motta, non si tratta di Douglas Luiz in questo caso

La Juventus è alla ricerca di nuovi centrocampisti da poter accogliere alla propria corte in estate. E’ quello di Douglas Luiz il nome finito in cima alla lista delle preferenze della Vecchia Signora per quella stessa zona di campo. Non solo in realtà, visto e considerato che anche il profilo di Teun Koopmeiners continua a far particolarmente gola dalle parti della Continassa.

A complicare le cose è però la valutazione raggiunta in questi ultimi mesi dall’olandese, che non lascerà Bergamo per meno di 50-60 milioni di euro. Altro argomento di interesse in casa bianconera è la situazione legata al futuro di Adrien Rabiot, profilo legato a questo stesso sodalizio da un accordo valido sino al prossimo 30 giugno che non ha ancora siglato alcun rinnovo di contratto con la formazione pluricampione d’Italia (e chissà se prima o poi accadrà). In verità, poi, è Khephren Thuram l’altra pedina per cui è al lavoro il Football Director Cristiano Giuntoli, figura che appare sempre più decisa a voler regalare il centrocampista francese già in estate al tecnico Thiago Motta.

Juve al lavoro per Khephren Thuram: si può chiudere subito, l’Inter rischia la beffa

E’ quello di Khephren Thuram il nome a cui guarda l’Inter per l’estate del 2025, visto e considerato l’accordo che lega il giovane prodotto del vivaio del Monaco al Nizza per un solo altro anno.

Facendo però riferimento a quanto raccontato da ‘Il Corriere dello Sport’ in queste ultime ore, la Juventus (altra società interessatasi in maniera concreta al centrocampista francese in questi ultimi 365 giorni di tempo) pare intenzionata a voler chiudere già in estate per l’ingaggio del classe ’01. Di 40 milioni di euro la valutazione che ne fa il sodalizio transalpino del proprio numero 19, calciatore per cui invece i bianconeri non vorrebbero spendere più di 20-25 milioni proprio in virtù dell’accordo in scadenza tra un anno.

Quel che resta da capire ora è se il figlio d’arte (che non estenderà la durata del proprio rapporto collaborativo con la formazione francese) resterà in Francia per un’altra stagione oppure se deciderà di dire addio già nelle prossime settimane. In quel caso, il club di Viale della Liberazione sarebbe costretto a dire addio al potenziale affare a costo zero, modalità con cui il club meneghino si è già assicurato il fratello Marcus nella passata estate.