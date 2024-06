Martinez non basta, un altro portiere per l’Inter: è argentino

Dopo il colpo Josep Martinez, la dirigenza nerazzurra punta a chiudere per l’ultimo giovane portiere a completamento del reparto: pescata in Argentina, è Brey

L’Inter sembra ormai aver archiviato il sogno Bento, portiere brasiliano in ascesa con l’Athletico Paranaense su cui gli osservatori nerazzurri avevano messo gli occhi diversi mesi fa in funzione di una potenziale mossa di mercato estiva. Quest’ultimo costa troppo e il club cedente non vuol far sconti al di sotto della soglia minima dei 20 milioni di euro, motivo per cui le attenzioni della dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si sono spostati altrove.

La prima alternativa è risultata essere Josep Martinez, messosi bene in mostra con il Genoa nel corso della passata stagione e adesso davvero vicino a vestire la maglia nerazzurra in qualità di secondo portiere al posto di Emil Audero, di rientro alla Sampdoria dopo il prestito stagionale.

Manca soltanto qualche altro dettaglio prima che le due parti coinvolte nell’affare possano stringersi la mano, coi liguri interessati alla contropartita Oristano per pareggiare i conti sul tavolo. Così facendo l’Inter avrebbe a disposizione tre portieri, a seguito della riconferma di Raffaele Di Gennaro. Ma potrebbe non bastare. O meglio, si punta sempre al futuro. Restando oltretutto fissi con lo sguardo in Argentina, terreno fertile per tanti baby campioni in ascesa.

Dopo Martinez, l’Inter studia Brey del Boca Juniors

Proprio di recente l’Inter avrebbe segnato sul proprio taccuino anche il profilo di un classe 2002 davvero in gamba, fresco di 6 presenze con la maglia del Boca Juniors a cui è stato segnalata una prima forma d’interesse per sondare le eventuali condizioni di mercato.

Il suo nome è Leandro Brey, già nel giro della Nazionale Argentina Under-23. Alto 191 centimetri e dotato di ottimi riflessi, si è messo in mostra soprattutto nella partita giocata dal Boca lo scorso aprile contro il Nacional Potosí (partita terminata 0-0, ndr) a seguito di una parata sensazionale salva-risultato su un velenoso colpo di testa del centravanti avversario Martin Prost.

Brey è attualmente legato alla formazione argentina con un contratto in scadenza nel dicembre 2027, ma questo non è affatto un ostacolo nel caso in cui l’Inter dovesse esser convinta di investire su di lui. Il costo del suo cartellino è infatti ancora piuttosto basso.