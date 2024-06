Calhanoglu batte cassa: Inter pronta a cederlo, c’è già il nome del sostituto

Il Bayern Monaco è pronto a fare sul serio per Calhanoglu. Il club bavarese gli avrebbe proposto un contratto da 8 milioni fino al 2028

Calhanoglu non è un tifoso, bensì un professionista, per questo non capiamo chi parla di eventuale tradimento in caso di trasferimento al Bayern. Non capiamo in realtà nemmeno chi parla di Inter stizzita: ricordiamo che tre anni fa lasciò il Milan a parametro zero perché i nerazzurri gli offrirono 1,5 milioni in più (calcolando i tre anni di contratto) rispetto ai rossoneri.

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Germania, il Bayern gli garantisce un quadriennale da 8 milioni a stagione: 32 milioni complessivi, tanto di più rispetto agli scarsi 20 che guadagnerebbe a Milano da qui al 2027, quando scadrà il suo contratto con il club ora di Oaktree.

Quindi, di cosa parliamo? I soldi muovono (quasi) sempre tutto, nella vita e nel calcio che è sempre più un business. Calhanoglu ha poi 30 anni, sarebbe forse l’ultimo grande contratto della sua carriera. Poi andrebbe al Bayern Monaco, ovvero in uno dei principali club del mondo.

Il suo agente Gordon-Stipic è di casa in Bundesliga, per cui non ci meravigliamo del fatto che abbia contatti costanti coi bavaresi. Ad oggi il suo assistito è l’alternativa al portoghese Palhinha, ma se il Fulham dovesse fare ancora muro, ecco che la dirigenza teutonica si getterebbe a capofitto sul regista della squadra di Inzaghi, avendo in mano già il sì dello stesso calciatore. Dalla Germania ci è stato detto che il Bayern è pronto a fare sul serio per il classe ’94.

Al momento Calhanoglu non sembra intenzionato a fare la ‘guerra’ all’Inter, del resto a Milano sta più che bene. Ma come riportato da Fabrizio Biasin, per rimanere felice e contento in nerazzurro vorrebbe un rinnovo contrattuale. Appunto, un anno in più per equiparare il tutto alla proposta bavarese. Giugno 2028, ovviamente con annesso aumento di stipendio.

Adesso percepisce circa 6,5 milioni a stagione, e non ci sorprenderebbe se chiedesse una cifra non troppo lontana da quella di Lautaro. Insomma, Calhanoglu batte cassa. Quale sarà la risposta dell’Inter? Ai media ‘amici’ ha fatto filtrare, oltre che un certo nervosismo, che il turco è incedibile, tuttavia negli ultimi giorni abbiamo notato un certo ammorbidimento rispetto alla posizione iniziale.

Thuram jr se parte Calhanoglu: ostacolo Juventus

Calhanoglu incedibile, a meno che… A meno che non vengano offerti 60/70 milioni per il cartellino preso a zero nel 2021. Tra i due club ci sono ottimi rapporti, per cui pensiamo che si possa arrivare a un’intesa anche per qualcosa in meno. Del resto per l’Inter sarebbe tutta plusvalenza.

Marotta e Ausilio vogliono che la questione si risolva in un modo o nell’altro al più presto, visto che in caso di addio del turco poi andrebbe preso un sostituto. A tal proposito, stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il nome di Khephren Thuram, in uscita dal Nizza dato che non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Il fratello minore di Marcus ha una valutazione bassa, sui 15/20 milioni, ma su di lui si sta muovendo con decisione la Juventus.